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台灣新版護照「登上國際版面」　NHK、路透驚嘆：TAIWAN放好大！

▲▼台灣新版護照11日正式發行，登上外媒版面，台灣護照。（圖／路透）

▲台灣新版護照11日正式發行，一舉登上外媒版面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣外交部11日正式發行新版護照，不僅領務局上午網路申辦預約全數額滿，連外媒也刊登相關報導。日本NHK指出，新版台灣護照放大「TAIWAN」、縮小「CHINA」避免被誤解為中國國籍。而路透更指出，在中國政府加強維護主權的努力當中，台灣推出新設計的護照以減少與中國的混淆。

據路透報導，新冠肺炎爆發初期，疫情在台灣得到良好控制，中國大陸卻不然，部份台灣公民當時在海外被誤認成中國公民，受到了不公平的相關入境限制。然而，現在新護照放大「TAIWAN」，而「REPUBLIC OF CHINA」已被縮小，環繞在國徽外圍。

領事事務局局長葉非比向路透表示，11日上午已有700多份新版護照的申請，通常情況下，每天約為1000份，新設計是為了提高台灣的知名度，讓國人在海外不會被誤解成是來自中國大陸。

▲▼行政院新版護照記者會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院推行新版護照，左圖為舊款，右圖為更新後的新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，日本NHK報導，台灣迄今為止發行的護照封面上的「REPUBLIC OF CHINA」幾乎與「TAIWAN」大小相同，容易被誤解為中國國籍，新護照把「CHINA」縮小，放大「TAIWAN」並加粗字體。外交部長吳釗燮表示，台灣護照現在很容易能識別。

▲▼華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

▲華航機身新塗裝。（圖／華航提供）

NHK也在報導中提到，自上個月起，台灣的中華航空公司啟用新的貨機機身塗裝，在表示貨物的「CARGO」字樣首字母C中，採用了台灣的島嶼形狀，因為先前台灣向80個國家贈送至少5000萬個口罩，卻因為機身寫有CHINA而被誤認為是由中國所贈的物資。

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