桃園「環境清潔週」2月4日展開　市民逗陣拚掃迎牛年

▲桃園「環境清潔週」2月4日正式展開。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應農曆新年即將到來，桃園市政府環保局11日指出，2021年「環境清潔週」將於2月4日正式展開，呼籲市民朋友把握春節前最後一週，共同來整理及清掃家園；桃園市2千多名清潔隊員也會加班逗陣拚掃，全力服務市民清理家園，除舊佈新迎接牛年的到來。

環保局表示，今年春節有7天假期，但為了服務市民，考量民眾過年前有大掃除的習慣，所以自2月10日小年夜雖然逢周三原本是停收的，以及11日除夕當日，各區清潔隊都會在這兩天加班來加強清運垃圾，從上午9點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)。

▲大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡。（圖／環保局提供）



12日初一至15日初四依循往例，停收四天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休息。16日初五，各區清潔隊就提早收假協助市民清理堆積4天的垃圾，當天會從上午9點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)；而17日初六大部分公務機關及公司行號也開工了，雖然是星期三，但清潔隊員還是會加班，依正常清運時間加強清運，而18日起全桃園市恢復正常清運。

另復興區則是12日初一、13日初二、15日初四及16日初五等四天停收，而11日除夕及14日初三從上午8點起，清運一趟至收完為止(夜間停收)。



環保局籲請家中若有大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與當地清潔隊聯絡，安排適當時段由清潔隊專車前往清運；各清潔隊受理預約清運的截止時間多數是2月8日下午5點前，所受理的案件，環保局將會在2月10日前完成清運，保持過年期間的環境整潔。環保局提醒民眾，在春節暫停垃圾清運期間，家戶的垃圾請妥善打包並做好分類，勿隨意棄置戶外，造成環境髒亂影響市容。

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