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臺文館被鎖！張良澤「委屈」訴過程　盼與真理校長會談11日說明

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

▲鍾延威說張良澤對著愛狗說，只有狗才不會背叛，和人不一樣。（圖／翻攝鍾延威臉書）

記者許展溢／台北報導

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底封館，更兩度「換鎖」，讓82歲的前館長張良澤不得而入，已故作家鍾肇政的兒子鍾延威看不過去，1月8日深夜在臉書發長文，怒批真理大學「野蠻」，引發一連串風波和文史界高度關注。張良澤滿腹委屈自嘲，這輩子從來都沒這麼出名過，針對此事今（11日）下午2點要在台南一次公開說清楚，更盼真理校長陳奇銘能親自出面談一談。

張良澤事件從鍾延威臉書引爆。鍾延威發文提及一手創辦這個館，20年來委身館內孜孜矻矻蒐集、整理、研究台灣文學史料的榮譽館長張良澤，不但被拒於門外，還被陳奇銘斥為「連學校職員都不是！」1997年張良澤出任真理首任台灣文學系系主任，2009出任台文館名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究，終身守候資料館。

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▲▼鍾肇政之子鍾延威（左）、真理大學臺灣文學資料館名譽館長張良澤（右）。（圖／記者許展溢攝）

▲鍾延威（左），陪張良澤（右）出席研討會。（圖／記者許展溢攝）

被外界認為無法釐清的點在於，鍾延威指出，張良澤把自己的收藏也搬到館內，很多作家及作家後代也因信任他而將先人手稿寄存於館內，學校卻要將所有圖書及館藏搬回台北校區，但「其它史料文獻是他自己花半生蒐購來的；此外，很多手稿都是作家或作家後人寄存，不是學校的，不能搬。」張良澤強調，只想把被鎖在館內屬於自己的物品、書籍、手稿和文件拿回。

只是，陳奇銘和校方9日回應，校方盤點館藏產權，已多次和張良澤溝通，只是他不願配合，才會換鎖因應。張良澤在退休後就已卸除館長職務，校方從未將其列為「榮譽館長」，而台文館資料龐大，有些贈與給本校，但有些為張良澤私人的收藏，因此有必要進行財權釐清以利後續移轉事宜，「東西不盡然全都是張良澤的」。

▲▼張良澤出席中央大學舉辦的「鍾肇政先生追思紀念學術研討會」。（圖／記者許展溢攝）

▲張良澤演講前表示相當委屈，在台上自嘲，從來沒這麼出名過。（圖／記者許展溢攝）

張良澤昨天出席在中央大學舉辦的「鍾肇政先生追思紀念學術研討會」，說自己相當委屈，連研討會的講稿全部被鎖在資料館。面對校方強行驅逐，他更表示，校長上任以來，從沒來過資料館，也沒有跟他討論過資料館的未來，自己每一天都很不安。演講還笑著自嘲，本來堅持不對外說明，寧可自己受委屈都沒關係，但鍾延威看不過在臉書發文，結果讓很多人認識他，走到哪都有護衛，沒當過這麼偉大的大人物。

張良澤還原真理換鎖經過，說明自己被關在辦公室門外，就趕緊到麻豆校區找職員拿鑰匙，沒想到鑰匙早就已經交到台北校方高層的手裡，讓他不得其門而入，只能空手北上，沒想到中午接到台北處長來電，說是校長約了前任葉校長和委員要見面，張良澤一口答應說「好啊，希望當面溝通。」

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

▲▼張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

▲張良澤教授整理台灣文學資料館之台灣文學史料身影。（圖／翻攝鍾延威臉書）

張良澤表示，沒想到前晚就有校方稱雙方見面未果新聞，「不曉得是我錯亂、校長錯亂，還是中間傳話的人沒有傳好」。「我雖然是名譽館長，也等於是無薪的義工，我一毛錢沒有拿、沒有權力，我知道學校麻豆校區已經沒有學生了，學校經營有困難，這個館之後要怎麼辦，希望校方有一個指示，看是要賣、要關？」

張良澤在研討會上還說，「我想說這是一個機會可以聽聽學校對資料館的未來方針，處長他會通知我見面、地點、時間，結果昨晚怎麼有人拿訊息給我看，說校長在台南等我，跟我約在台南見面。所以才改到11日下午2點到台南一次講清。」今下午2點張良澤將在台南公會堂旁十八卯茶屋完整說明此事。在這之前中午12點半，真理大學學生會和他校學生會在淡水校區開「反對真理校方強封台文館」記者會，力挺張良澤。

▲▼張良澤到中央大學參加研討會。（圖／記者張榮恩攝）

▲張良澤11日下午要在台南完整說明此事。（圖／記者張榮恩攝）

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