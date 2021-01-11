好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手扛一包　網開箱評價兩極

▲很多人一次拿兩三包。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

好市多又有新品引發熱潮！一名女子日前逛好市多發現，很多民眾擠在一起似乎在搶購商品，旁邊還有一整疊空紙箱，賣場人員仍持續抽出被掃購一空的紙板殘骸，好奇心驅使她也湊近看，才發現原來大家是在搶知名品牌咖啡豆，「看別人搶成這樣，也搬了一包回家！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，地面散落許多空紙箱，都是剛剛才被民眾搶完的殘局，但不少客人仍不死心，繼續圍上前要拿最下層的商品，賣場人員賣力地從最下面挖出一包包黃色物品，被吸引的不只年輕人、中年人，就連頭髮斑白的年長阿姨也抵抗不了它魅力。

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▲星巴克咖啡豆難得祭出大折扣。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



仔細看上方的標示牌才知道，原來這是星巴克的綜合咖啡豆在做特價，1.13公斤原價625元，限時10天「特價475元」，直接折扣150元，現省2個便當的價錢，也難怪很多人趁這時候囤貨，經過的人幾乎人手一袋。原PO雖然沒買過這款咖啡豆，但看大家趨之若鶩她也跟風拿了一包，「是很好喝！？看別人搶成這樣也搬了一包回家。」

不過，這款咖啡豆的評價很兩極，雖然是少見的優惠折扣，但不少喝過的人認為沒特別出色，「昨晚買一包，回來立刻泡，還是大嘴鳥好喝又便宜多了」、「這沒很好喝是便宜，但挑豆後還可以喝，所以這價錢可以買」、「特價的都好喝，沒特價都不好喝」、「黃金烘焙酸到翻過去」。