好市多傳說級甜點回歸！買15入回家剩5個　網友一看照片暴動

記者黃翊婷／綜合報導

好市多「傳說級甜點」強勢回歸！一名網友6日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」PO文表示，買了一盒店員強力推薦的新產品，結果15入的酥餅回到家已經吃到剩5個。其他網友看到照片，紛紛留言表示這個商品CP值很高，「烤過後更好吃」、「烤過趁熱吃，超美味」。

▼▲網友分享，酥餅加熱過後更好吃。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多商品經驗老實說）

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原PO表示，在好市多店員的推薦下，買了所謂的「新商品」紅豆麻糬奶油酥，一盒15入，結果下班到家，酥餅已經被吃到剩下5個，「應該真的不錯吃，烤過更好吃」，加熱後麻糬不會流出來，而且也不會太甜，對於不愛吃甜的他來說剛剛好。

其他網友看到照片，紛紛留言表示紅豆麻糬奶油酥其實不是新商品，但的確是傳說級的甜點，「烤過趁熱吃，超美味」、「烤過更好吃」、「這就是傳說中酥到靠北，麻糬QQ吃到咩噗的紅豆酥餅啊」、「2個月前在嘉義好市多看過，怕雷沒買，看到你的評價，下次去買一盒」。

還有熱心網友解釋，這其實是季節性的商品，有紅豆麻糬、芋頭、檸檬等口味，各種口味會輪流上架，除了紅豆麻糬之外，芋頭口味也很受歡迎，只是酥皮很油，吃太多容易膩。

▼好市多商品種類眾多，每到假日總是吸引很多民眾前往購物。（圖／記者劉維榛攝）