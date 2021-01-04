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打包好市多洋蔥被酸！他怒下戰帖「汐止店等你」　網卻一面倒嗆爆

▲▼買2隻雞腿打包一代洋蔥被酸，當事者約對方出來講清楚。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲交易明細與打包的洋蔥。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）熟食區先前傳出不少爭議，曾有人貪小便宜裝一大包洋蔥或飲料回家，導致現在很多民眾看到黑影就開槍！一名男子今天到汐止店採買，由於有買雞腿所以到熟食區裝了一包洋蔥，怎料卻被旁邊的中年男酸言酸語，他事後越想越不是滋味，PO文公開約對方下周一中午1點原地講清楚。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」表示，他稍早在好市多打包洋蔥時被隔壁的男子酸，由於老婆當時也在旁邊，為了避免場面難堪，他將食物先放在車上並到1樓問工作人員「我買雞腿配洋蔥可以嗎？」對方回應當然可以，於是他又繞回去洋蔥區，想和那名男子說自己的行為並無不妥，也有獲得商家許可，不過對方早已離去。

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▲▼好市多,內湖好市多。（圖／記者黃可昀攝）

▲示意圖。圖為內湖好市多。（圖／記者黃可昀攝）

他氣憤地說，「工作人員說洋蔥配熟食都可以，並不會限制我們，這樣做並沒有違反公司的規定」，他實在嚥不下這口氣，想透過網路的力量找出那名中年男子，「下禮拜一的1點我在洋蔥區等你，我再裝一次洋蔥給你看，然後我們去門口問工作人員OK？」

原PO也提到，很多正義魔人看到一點不對勁就公審，其實我們並不知道別人買的是什麼東西，「你以為你買一個熱狗就很厲害，搞不好你沒有會員只是從旁邊混進來而已。」

貼文一曝光引發多人轉發，但網友反而不買單，因為從交易明細來看，原PO熟食類只買了2隻雞腿，卻裝滿一大袋洋蔥，雖然沒違反規定但確實觀感不佳，「下週一是要比誰裝的快又多嗎」、「老8+9貪小便宜還想找人輸贏」、「哈哈留言一面倒，我笑了」、「討拍失敗」、「買盒石安牧場的雞蛋，回家也能炒盤洋蔥炒蛋」、「他會酸你我猜應該不是因為你拿洋蔥..... 是因為你拿袋子包洋蔥回家。」

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