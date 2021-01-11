　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5分鐘男壓力大想人陪！狂私辣腿人妻：求求求求妳　人夫見這幕崩潰

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北人妻外遇，丈夫目睹她與小王擁吻崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北一名銀行業務阿宏（化名）與已婚女同事小妍（化名）發生婚外情，阿宏還不斷傳訊息給小妍，「我求求求求妳，可以約一天嗎」、「望梅止渴，腿好長，流口水」等，甚至還被小妍丈夫抓包2人擁吻。小妍丈夫事後不甘被戴綠帽，氣得對2人提告求償，獲賠40萬元，但2人不服上訴，仍遭二審法官駁回。

小妍丈夫表示，他與小妍2012年9月間結婚，但已於2019年9月28日登記離婚。他指控，小妍2018年間與阿宏發生婚外情，2人互動密切，且阿宏更不斷傳送，「妳是我的女神」、「昨天和妳聊天很開心睡不著」、「在地下室車上等妳先幫妳冷車」、「寶貝」、「明天妳請假我帶妳出去玩(附溫泉旅館網址)」、「望梅止渴，腿很長，流口水」、「香水味還在」等曖昧訊息給小妍，甚至詢問，「可以接受5分鐘的男人嗎？」

小妍丈夫提到，他察覺2人姦情後，還目睹2人在公司教育訓練期間，於飯店走廊擁吻，而他當場氣得立刻將小妍拉開，並動手毆打阿宏，但事後2人卻沒有因此斷絕往來，讓他相當崩潰，最終對2人提告求償，因此獲賠40萬元。

對此，小妍不服提出上訴，她表示，對於阿宏所傳送的曖昧訊息，她從未給予回應，不是一笑置之就是直接拒絕，她並未與阿宏曖昧，也從無不倫戀情，更沒有與阿宏單獨在外過夜，至於公司教育訓練時的事情，則是因當晚酒醉腳步不穩，不慎與攙扶她的阿宏嘴唇輕微碰觸，而非擁吻。

另外，阿宏則表示，他與小妍是同事關係，對話內容也純粹是同事間的玩笑或安慰，2人並沒有曖昧或逾矩行為，而至於教育訓練一事，他與小妍口徑一致，皆否認擁吻，因此請求法官駁回小妍丈夫之訴。

然而，法官審理時，勘驗小妍丈夫所提供的對話紀錄，發現阿宏明明知道小妍已婚，卻還傳訊邀約對方外出，「我壓力大。想要有人陪。好嗎」、「妳最近很火辣，…，妳在我心中，份量很足是唯一」、「我已經20多年，沒這種感覺」、「我求求、我求求求求妳，可以約一天嗎」、「女神 」、「寶貝」、「好甜蜜，要收藏好，不然gg，對啊！等等想跟妳」、「望梅止渴嗎，腿好長，流口水」、「香水味還在」、「想妳啊」、「跟你出遊去，去海邊，喝一杯，晚上走沙灘。之後就…」等。

此外，法官還發現，除了阿宏傳訊息之外，小妍也回覆，「我老公回家了。哈哈。不能散步了」、「我那天跟我老公說，他竟然說他也要去。所以。不能去了啦。他故意的。」、「陪我去城內好了，哈哈」，但小妍卻辯稱她均未正面回應，顯不可採，法官最終認定2人姦情，駁回上訴。

【更多新聞】

快訊／花蓮鐵路警突抽搐昏迷！裝葉克膜搶救中　2天前才1同齡警猝死

海釣釣回整桶河豚！夫妻爽爽煮來吃　隔天「嘴麻、暈眩」差點沒命

查妻手機見：懷孕墮胎…結紮夫氣瘋！醫院認證「無可懷孕精蟲」綠爆

ET快訊
蹲式馬桶沖水「用手還是腳」高度超尷尬　妹子崩潰：髒了18年
29歲兒下跪求婚成功　包偉銘劉依純見證哭了
廢棄眷村驚見「活春宮」59秒激戰影片瘋傳　直播主下場慘
義大醫院院長大病暴瘦　宣布遺產不給孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

快訊／北市圓山飯店後方山坡竄火光！濃黑煙漫天　警消急灌救

應召女計時收費「碼表一響就穿衣」　他慾火轉怒火動粗下場慘

闖廢棄眷村驚見「活春宮」…59秒激戰影片瘋傳！阿鬧直播4人判拘

阿北買不到口罩藥妝店發飆　女客勸阻遭罵猛推！進警局1千元和解

5分鐘男壓力大想人陪！狂私辣腿人妻：求求求求妳　人夫見這幕崩潰

台南182縣道重機「慘劇」　車主牽車不慎...8紅黃牌骨牌式倒下

快訊／北市34歲男陳屍商旅！友見倒房間地板嚇傻　警封鎖調查中

大咖銀樓要買「最貴金項鍊」！他一搶就跑　賣48萬落網僅剩6萬

「德國戰神」ko閻王！一家5口摔百米深谷闖過鬼門　達人曝2關鍵

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

快訊／北市圓山飯店後方山坡竄火光！濃黑煙漫天　警消急灌救

應召女計時收費「碼表一響就穿衣」　他慾火轉怒火動粗下場慘

闖廢棄眷村驚見「活春宮」…59秒激戰影片瘋傳！阿鬧直播4人判拘

阿北買不到口罩藥妝店發飆　女客勸阻遭罵猛推！進警局1千元和解

5分鐘男壓力大想人陪！狂私辣腿人妻：求求求求妳　人夫見這幕崩潰

台南182縣道重機「慘劇」　車主牽車不慎...8紅黃牌骨牌式倒下

快訊／北市34歲男陳屍商旅！友見倒房間地板嚇傻　警封鎖調查中

大咖銀樓要買「最貴金項鍊」！他一搶就跑　賣48萬落網僅剩6萬

「德國戰神」ko閻王！一家5口摔百米深谷闖過鬼門　達人曝2關鍵

元山2020年營收33.29億創新高　訂單能見度達上半年

高雄3大景點3月底前免費入園　淺粉色河津櫻花季1/16登場

首例！新北16歲少年摩鐵吸笑氣挨罰3萬　全國第一張青少年罰單

陳柏惟換護照拿「彩蛋春聯」　莊瑞雄po照解密驚見這6字！　

柯瑞帶暴龍鐵粉Drake上勇士飛機　柯爾：他們都因為遲到被我罰錢

到職棒上班？　中職球場工作人員徵選16日、17日進行

立法院今開臨時會　萊豬、囤房稅、防疫旅館等議案遭綠營多數封殺

立陶宛爆發H5N8禽流感　活禽鳥、種蛋即日起禁止輸台

嫌便便臭、毛亂飛！　老爸被收服「親手拆門鋸貓洞」還貼防刮條

39年老屋「漏水又壁癌」大翻修更好賣？　網曝1招最省事：先試水溫

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

社會熱門新聞

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

她看22歲男慘死新聞：好可憐　3天後才知是失聯17年兒

128秒恐怖3連撞！台中騎士自摔慘被3車輾斃

五寶爸2次放鳥現身　佛心老闆仍給機會

2分鐘噴4800元！高雄女連收4罰單

蜜月驚見老公家中偷吃　人妻新婚30天離婚

即／台南橡膠廠工人捲入攪拌機慘死

撞死台積電28歲工程師　小黃運將：A柱遮眼

22歲男當街慘死！家屬：上午阻強制送醫下午就發病砍人

即／桃園急凍5小時3死！男子趴著猝死

離婚1個月車禍亡　前妻提告「秘密曝光」

渣男「露臉激情片」傳Pornhub！前女友被看光崩潰

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面