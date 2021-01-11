5分鐘男壓力大想人陪！狂私辣腿人妻：求求求求妳　人夫見這幕崩潰

▲新北人妻外遇，丈夫目睹她與小王擁吻崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北一名銀行業務阿宏（化名）與已婚女同事小妍（化名）發生婚外情，阿宏還不斷傳訊息給小妍，「我求求求求妳，可以約一天嗎」、「望梅止渴，腿好長，流口水」等，甚至還被小妍丈夫抓包2人擁吻。小妍丈夫事後不甘被戴綠帽，氣得對2人提告求償，獲賠40萬元，但2人不服上訴，仍遭二審法官駁回。

小妍丈夫表示，他與小妍2012年9月間結婚，但已於2019年9月28日登記離婚。他指控，小妍2018年間與阿宏發生婚外情，2人互動密切，且阿宏更不斷傳送，「妳是我的女神」、「昨天和妳聊天很開心睡不著」、「在地下室車上等妳先幫妳冷車」、「寶貝」、「明天妳請假我帶妳出去玩(附溫泉旅館網址)」、「望梅止渴，腿很長，流口水」、「香水味還在」等曖昧訊息給小妍，甚至詢問，「可以接受5分鐘的男人嗎？」

小妍丈夫提到，他察覺2人姦情後，還目睹2人在公司教育訓練期間，於飯店走廊擁吻，而他當場氣得立刻將小妍拉開，並動手毆打阿宏，但事後2人卻沒有因此斷絕往來，讓他相當崩潰，最終對2人提告求償，因此獲賠40萬元。

對此，小妍不服提出上訴，她表示，對於阿宏所傳送的曖昧訊息，她從未給予回應，不是一笑置之就是直接拒絕，她並未與阿宏曖昧，也從無不倫戀情，更沒有與阿宏單獨在外過夜，至於公司教育訓練時的事情，則是因當晚酒醉腳步不穩，不慎與攙扶她的阿宏嘴唇輕微碰觸，而非擁吻。

另外，阿宏則表示，他與小妍是同事關係，對話內容也純粹是同事間的玩笑或安慰，2人並沒有曖昧或逾矩行為，而至於教育訓練一事，他與小妍口徑一致，皆否認擁吻，因此請求法官駁回小妍丈夫之訴。

然而，法官審理時，勘驗小妍丈夫所提供的對話紀錄，發現阿宏明明知道小妍已婚，卻還傳訊邀約對方外出，「我壓力大。想要有人陪。好嗎」、「妳最近很火辣，…，妳在我心中，份量很足是唯一」、「我已經20多年，沒這種感覺」、「我求求、我求求求求妳，可以約一天嗎」、「女神 」、「寶貝」、「好甜蜜，要收藏好，不然gg，對啊！等等想跟妳」、「望梅止渴嗎，腿好長，流口水」、「香水味還在」、「想妳啊」、「跟你出遊去，去海邊，喝一杯，晚上走沙灘。之後就…」等。

此外，法官還發現，除了阿宏傳訊息之外，小妍也回覆，「我老公回家了。哈哈。不能散步了」、「我那天跟我老公說，他竟然說他也要去。所以。不能去了啦。他故意的。」、「陪我去城內好了，哈哈」，但小妍卻辯稱她均未正面回應，顯不可採，法官最終認定2人姦情，駁回上訴。

【更多新聞】

快訊／花蓮鐵路警突抽搐昏迷！裝葉克膜搶救中 2天前才1同齡警猝死

海釣釣回整桶河豚！夫妻爽爽煮來吃 隔天「嘴麻、暈眩」差點沒命

查妻手機見：懷孕墮胎…結紮夫氣瘋！醫院認證「無可懷孕精蟲」綠爆