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查妻手機見：懷孕墮胎…結紮夫氣瘋！醫院認證「無可懷孕精蟲」綠爆

▲▼出軌，婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫查妻子手機，卻驚見妻子與男同事談論，「懷孕墮胎」，但他早已結紮，當場綠光噴發，崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人夫阿坤（化名）因妻子小君（化名）行為有異，而起了疑心，暗自跟蹤，沒想到竟發現小君與男子阿宏（化名）互動親密，2人甚至互傳曖昧訊息，誇張的是，內容還談及懷孕、墮胎等，但他早已結紮，小君根本不可能懷孕，讓他頓時頭帽綠光，氣得對小君、阿宏提告求償，最終獲賠20萬元。

阿坤指控，小君與阿宏是同事關係，而阿宏也知道小君已婚，然而，小君卻自2019年8、9月間起舉止行為出現異常，經常找不到人，他因此心生懷疑，於是趁著小君藉口深夜加班時，私下跟蹤，結果竟發現小君清晨與阿宏一同從阿宏的住處走出，另外，他也在小君藉口參加同事聚會時，發現2人根本是私下約會，且互動相當親密，而經他質問，小君否認2人姦情，阿宏則保證2人以後不會再有往來。

阿坤提到，小君某日將手機隨意放置家中，而他為查明小君的不明變化與說詞真假，於是不禁查探小君手機內容，沒想到竟發現小君與阿宏的親密對話，2人甚至談及性行為、懷孕跡象及墮胎，但他自己早已在2019年3月間結紮，小君不可能懷孕，讓他氣得對2人提告求償。

對此，小君否認姦情，辯稱僅是2人聊天對話內容太超過，但全非事實；而阿宏則表示，他曾在某次聚會間聽聞小君與阿坤感情不睦，而當時小君心情不好，他只是安慰小君而已，僅純粹是朋友同事間的互動。

至於懷孕部分，小君則表示，他跟阿坤去大陸玩時有懷孕，但因為2人感情不好，她沒有跟阿坤講，就自己去看醫生吃口服要流掉。對此，2019年9月16日及11月1日都有小君前往診所進行懷孕檢測的就診證明。

不過，經查，阿坤早已於2019年3月12日進行結紮手術，且術後經檢驗，也未發現正常可懷孕的精蟲，而這也有醫院診斷證明書可作證，法官因此不採信小君說法。

此外，法官還發現，小君曾傳訊給阿宏表示，「寶貝早安！我已將到醫院了，…，我心裡一直告訴肚裡的宏寶寶，我們下輩子有緣一定還會在一起！我真的好緊張，我的眼淚怎麼不會停...我必須要勇敢，我不要你擔心，但我好害怕」等，法官認為，顯見小君到醫院進行流產時還刻意通知阿宏，並且抒發心情，這已非一般同事情誼，屬於極其私密的往來，因此認定2人姦情，最終判2人須連帶賠償阿坤20萬元。全案可上訴。

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