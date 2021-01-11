名醫赴貴婦家聚餐「雕花水果」滿漢全席上桌！網驚：貧窮限制了想像

▲劉偉民到超級貴婦家用餐，水果上桌讓他大開眼界。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

記者謝承恩／綜合報導



婦產科名醫劉偉民日前到朋友家作客，分享了超級貴婦的生活讓他大開眼界！只見尋常的晚餐飯桌上，擺了滿滿水果拼盤，有蘋果削成的蝴蝶、哈密瓜老鼠盆等，不只種類多樣，刀工更別富巧思。而隨後他至廁所小解，沒想到「馬桶太先進」找不到沖水開關，自嘲自己是土包子。網友看了笑稱「原來名醫也有束手無策的時候！」

▲上廁所找不到沖水按鈕，劉偉民上網求救。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

婦產科名醫劉偉民日前上網發文「求救」，表示他晚餐到一個超級貴婦家做客，沒想到用完洗手間後卻找不到冲水按紐，急的不知如何是好！「關燈、關門也设反應⋯⋯我心想八成是聲控系統，急的用國、台、英語大喊『沖水』」卻依舊沒有反應。」

▲劉偉民PO文。（圖／翻攝自劉偉民臉書）



只見照片中，擁有簡約時尚及摩登外型的白色馬桶，讓人找不到沖水開關，劉偉民自嘲「第一次當足了土包子⋯⋯。」然而超級貴婦的生活不只如此，只見晚餐的水果拼盤上桌，現場有蘋果削成的蝴蝶、哈密瓜老鼠盆、火龍果做的龍貓小船、還有蜜棗、柑橘、蓮霧、番茄、百香果等，種類多樣，還有趣味雕工，可見主人用心。

網友也直呼「貧窮限制了我們的想像！」、「醫師，馬桶到底沖了沒？」、「客衛浴比較常有外人使用！應該是用腳按住馬桶下方的按鈕，就可以沖水了！」、「水果拼盤都有配色和造型欸」、「這是主人自己切的，還是聘請廚師切的？」劉偉民也在文中解答，「馬桶右下方有小按鈕」、「水果拼盤是四個幫傭切的。」