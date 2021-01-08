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台灣哪種水果世界第一好吃？網狂推「霸王級珍品」：沒人能比

▲▼水果攤示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台灣號稱水果王國，有著各式各樣的水果。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

台灣素有「水果王國」美譽，一年四季都有許多美味水果可以享用，出口到國外也大受歡迎。就有網友好奇，台灣究竟有哪些水果能夠稱霸世界？沒想到眾人狂推一個霸王級水果，直呼「外國完全比不上」。

一名網友在PTT「八卦板」以「台灣有什麼水果是世界第一好吃？」為題發文表示，台灣水果普遍都很好吃，但要找世界第一的話，想不出哪種水果可以穩居寶座，比如日本的蘋果、草莓和橘子都不輸台灣，而以香蕉來論，菲律賓香蕉似乎也與台灣香蕉大同小異，讓他不禁好奇「到底有什麼台灣水果可以稱得上世界第一呢？應該拿來把名號打響才對」。

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貼文一出引起網友熱議，一面倒狂推台灣芒果稱霸全世界，「芒果世界NO.1」、「芒果，連日本人都愛」、「芒果，夭壽好吃」、「芒果！沒有之一！」、「鳳梨、芒果，其他國家完全比不上」、「東南亞的芒果在香味、口感、甜度上，比不上台灣愛文，東南亞的優勢只是便宜而已」、「台灣愛文芒果的香氣太好辨識了」、「上次帶芒果給日本大哥在火車上吃，他一直說うまい」、「玉井的愛文芒果」、「好吃的還是台灣芒果」、「很多外國人喜歡台灣的芒果」。

也有其他網友分享心中世界第一的名單，「認真說的話是鳳梨」、「台灣香蕉真的好吃」、「柳丁的甜度香氣也是香吉士完全比不上的」、「蓮霧啊，吃過國外蓮霧會懷疑這不是水果」、「蓮霧和芭樂，全世界沒有比台灣還強的了」、「芒果 釋迦 西瓜 鳳梨 蓮霧 這幾種應該是世界冠軍!」、「荔枝 芒果 鳳梨 火龍果 西瓜 你講一個國家來單挑」。

 
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