扁媽驚爆失智　陳水扁慟：不識自己的兒子了

▲陳水扁、扁媽。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

前總統陳水扁母親高齡93歲，去年4月跌倒入院至今。陳水扁10日在LINE官方帳號「陳水扁官網」透露，「親愛的扁媽，已經失智一段時間。直到最近，扁媽也已經不識自己的兒子了，阿扁內心無比難過」。

陳水扁母親去年4月不慎在家中跌倒，導致胸椎第12節壓迫性骨折，他的女婿、醫師趙建銘先行谷水泥灌漿手術，雖狀況改善，但後來因行動不便、食慾不佳，導致貧血及低血鈉症，加上長期腸胃問題，經救護車緊急送醫，住院輸血及補充營養，住院治療中。

陳水扁去年5月母親節在臉書表示，「或許這是最後的一次，阿扁尤其珍惜」，母親多次進出醫院，也發出病危通知，醫院最新開出的診斷證明書指出，肺炎併雙側肋膜積水、菌血症、糖尿病、高血壓、貧血慢性腎疾病、低白蛋白血症。

陳水扁為了就近照顧年邁生病的母親，去年7月和妻子吳淑珍從高雄遷居台南。陳水扁日前主持廣播節目時透露，母親去年4月跌倒入院，目前留在醫院治療。

至於陳水扁母親失智的問題，其實失智的情況已有一段時間。陳水扁去年10月就曾在臉書透露，母親常為他深夜暗自哭泣，早就哭瞎了眼，只剩一眼弱視，近來眼睛一直張不開，問他「扁仔，為何不帶我去看眼科？」他告訴母親「禮拜一才看，都忘了？」母親又問他「琴仔、金仔都沒有來看我？」他回母親「上禮拜都有來啊，又忘了？」