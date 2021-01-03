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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁播音處女秀自評60分「很剉」：節目絕不談政治

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／綜合報導

前總統陳水扁3日開啟新身分，今天在「微微笑全國廣播網」主持的廣播節目首集登場。首次嘗試播音員的他透露，主持節目是頭一遭心情很緊張，甚至是「很剉」，今天也再次強調節目絕不談政治，另對於自己的廣播處女秀打了60分。

陳水扁日前宣布，2021年的他有全新計畫，擔任「廣播節目主持人」，3日起會在「微微笑全國廣播網」主持勵志人生的聯播節目，首播訪問石川傳媒集團董事長石川，令他當時直呼，終於可以坐上廣播節目主持台，做個快樂的播音員，並強調不談政治。

今天迎來節目首播，陳水扁主持前受訪指出，對廣播陌生，所以承認自己不足，他不會「見笑」（丟臉），不懂就學習。他也在節目中特別澄清，開播前曾稱是主持節目是「賺便當錢」的說法純為玩笑話，而是做公益。

針對節目主題，陳水扁重申，強調節目沒有要講政治，要講的是人生，以及勵志的故事等。未來訪問對象是各行各業勵志故事，日後計畫約訪為他譜曲「阿母的目屎」的音樂工作者。

至於外界曾對陳水扁保外就醫，卻又主持節目的作為頗有言詞。台中監獄提出，陳扁必須遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」等4不原則，還有保外醫治受刑人管理規則等規定。另外，台中監獄副典獄長吳照明表示，會蒐集資料針對扁的節目做評估。

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