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台南雙公投連署熱烈　莊占魁：確保有效連署提升連署書準確度

▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。台南市黨部主委莊占魁呼籲大家踴躍出來連署，讓今年8月28日，大家可以用公投選票拒絕蔡政府的決定、將萊豬趕出。

▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊占魁表示，這兩天台南市各連署站民眾反應熱烈，顯見國人對於萊豬進口仍抱有很大的疑慮，2008年南韓開放美牛時民眾強烈反彈，韓國政府將民意作為談判籌碼，成功爭取到緩衝期讓產業與民眾調整。反觀以民主國家自居的台灣，政府卻越來越專權，不給反對的聲音任何的空間。

▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊占魁呼籲，與其擔心不知是否會吃到萊豬、市場上會不會買到萊豬，不如站出來自己的食安自己救，拜託大家為了自身權益及下一代健康，用公投選票大聲告訴蔡政府「我們反對！」。

▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲國民黨發起「還我公投」、「反萊豬」二項公投案的第二階段連署，10日繼續在台南熱烈連署。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊占魁說，連署書填寫錯誤等情況目前很嚴重，再次提醒民眾，反萊豬公投連署書在填寫時，每個欄位除了主文、編號、核對結果外，其餘都必須填寫清楚，字體工整、不可代填、戶籍必須完整填寫，尤其鄉鎮市區里鄰務必寫明清楚，居住在6都的民眾只需填寫「市」，不必填寫「台灣省」、生日必須用民國填寫，如此才能完整完成一份公投連署書。

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