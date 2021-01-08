國中生被暴打逼下跪不是第一次　可憐孤兒向老師反映下場竟更慘

▲台中校園驚傳霸凌！現又傳出少年並非第一次被霸凌，先前曾向老師反映過，未料下場更慘。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者游瓊華／台中報導

台中某高中部國中傳出校園霸凌事件，一名周姓男學生被兩名許姓同學逼迫下跪，再持甩棍痛打屁股、大腿及小腿。現傳出被打的周姓男學生雖與兩名許姓同學是親戚關係，也常玩在一起，但已並非第一次被霸凌，先前曾因霸凌跟老師反映過，未料結果竟被打更慘。對此校方否認指出，三位學生在校都正常，老師、輔導室都未接獲周生有被霸凌紀錄，至於學生為何會有甩棍也不得而知，只強調非校內所有。

校方透露，本周三放學後，2名許姓學生將周姓學生約出到校外一個活動中心談判，施暴影片拍下後隨即上傳群組，事隔一夜幾乎全校瘋傳，有老師收到影片後回報校方，校方還來不及通報教育局，影片就已被貼網。至於，學生為何持有甩棍，是否將危險武器帶到學校？學校強調，不知學生從哪裡拿來甩棍，事件發生後已經個別輔導約談並關懷學生。

在爆廢公社公開版昨日流傳、長達2分28秒影片中，可看到被打的周姓男學生跪在地上，被要求不准亂動，兩名許姓學生持甩棍輪流打周生，共計8下，看了讓人心疼不已，文章發布者提到，被打的孩子沒有爸媽，只有一個阿嬤，不會處理，不知怎麼保護孫子，「誰能幫幫忙...」。

文章一出引起網友群情激憤，警方也通知周生及其阿嬤到警局說明，阿嬤除了帶著孫子去驗傷外，也到警局報案並提告傷害，警方也扣2支甩棍，並將涉案的三位少年依涉及傷害丶槍砲彈藥刀械管制條例函送少年法院。