▲網傳喝「加溫檸檬水」可殺新冠病毒，食藥署駁斥謠言勿輕信。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣也累積828例確診。近日網路流傳一項訊息，內容提到「在新型冠狀病毒還沒感染到肺時，檸檬加溫水可消除病毒」，對此，食藥署澄清，該說法無相關科學依據，民眾更應該抱持小心謹慎態度，切勿隨意輕信。

食藥署提到，檸檬屬於食品，並無治療疾病效果，若出現發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀，或者有身體不適情形，應依循正規管道醫治，配合醫囑治療，切勿聽信偏方延誤就醫時機。均衡飲食、適度規律運動及保持正常作息才是提升免疫力的不二法則。

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秋冬疫情又進入第二波高峰，加上英國、南非率續有傳染力更強的變種病毒傳出，中央流行疫情指揮中心除了嚴守國門、加強集中檢疫外，在去年公佈的「秋冬專案」中，也鼓勵醫療院所加強通報。

相關指引指出，醫師於診療病人時若發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅/味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢。

若病人不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報條件之臨床症狀，但醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要者，請依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。