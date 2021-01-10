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台南搖滾嘻哈夜絢爛落幕　市府30分鐘內即刻完成場地清潔

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南搖滾嘻哈夜越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷熱情，搖滾天團八三夭甫登場即帶領粉絲跳起來，熱力開唱《來互相傷害》、KTV必點嗨歌《東區東區》、偶像劇超人氣片尾曲《想見你想見你想見你》，鼓手阿電是台南人，他表示能回家鄉演出非常興奮，還有Julia吳卓源、張庭瑚等人氣歌手精彩演出。

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

主持人DJ Dennis及凱希也大推台南觀光，凱希說自己是半個台南人，水果冰、白糖粿、牛肉湯等美食都是他的最愛。

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

瘦子E.SO準備登場前，由台南市長黃偉哲串場，送口罩及全明星簽名的海報給台下粉絲，他感謝市議會支持，讓台南耶誕跨年系列活動順利圓滿，市議員呂維胤也一同登台送海報。

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行走的費洛蒙──瘦子E.SO大讚觀眾遵守防疫秩序，每人都戴好口罩，讓歌手也能安心表演；壓軸演出的林宥嘉以聖誕老公公的造型幽默登場，他說聖誕老人遲了兩周來，聖誕節還是要補過，親手發送糖果給台下粉絲。

▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南「搖滾嘻哈夜」越晚越火，雖然室外溫度僅9度C，絲毫不減歌迷的熱情，人氣歌手精彩演出，點燃民眾的熱情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演唱會一結束，南市府團隊20分鐘即完成清潔，恢復乾淨的市容。交通局公運處回報疏散狀況，今日演唱會接駁車進場共疏運29車次、87人次。散場至22:15接駁車共疏運8車次、171人次，現場已無民眾，預備車將依表訂留至23:00發末班車。散場時依交通疏導計畫執行，週邊道路有員警疏導，智慧交通中心全程監控，中華西路、府前路、永華路、建平16街均車多順暢，約今晚10時已完成會場離場車流之疏散。

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