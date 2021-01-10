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返鄉搶票大戰登場　高鐵「春節車票」凌晨開搶10天開1820班次

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵春節加開441班車，車票1/11凌晨零時起開搶。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

春節搶票大戰將到來！高鐵公司自2月8日（一）至2月17日（三）規劃為期10天的春節疏運，期間共加開441班次列車（南下236班、北上205班），較平常增加三成運能，總計10天提供1820班次列車的旅運服務。旅客可自1月11日（一）凌晨零時起開始訂票。

高鐵表示，旅客可透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

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春節疏運期間，高鐵維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。另適用商務車廂升等、標準車廂對號座信用卡卡友等優惠，不適用25人以上大型團體及校外教學等專案優惠。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵春節疏運車票1/11開賣。（圖／記者李毓康攝）

考量春節連假期間旅客較多，高鐵公司將依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，旅客需配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

春節疏運期間除開放使用定期票及回數票搭乘外，另優惠效期含2月10日至2月16日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月17日（含）起自動展延對應之天數。

高鐵公司特別提醒旅客，配合「秋冬防疫專案」，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。

高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。

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