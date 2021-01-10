嘉義市政府人事小微調　派34歲田長沛擔任建設處處長

▲嘉義市政府新任建設處處長田長沛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府一級主管日前小微調，派任田長沛為建設處處長，原建設處處長陳光興調任行政處處長，原行政處處長黃文義調任市府參議。

建設處處長田長沛，民國75年次，34歲，國立政治大學風險管理與保險學系、美國南加州大學公共政策與管理學系碩士畢業，具有美國會計師資格，曾任職於高雄市政府觀光局。

田長沛表示，感謝市長黃敏惠給年輕人機會，為嘉義市貢獻。將以一己之所長與同仁一起積極落實打造嘉義市成為台灣西部新都心之理念。

田長沛說，嘉義市是幸福城市，是畫都、管樂之都，更是公園城市。我們會將公園再升級、再提升，打造全齡共融的公園環境，讓從小到老、男女老少都可以享受公園的美好。此外招商引資也是重點，嘉義市是服務型的城市，雖然沒有科學園區與工業區，但是嘉義市服務能量滿滿，在後疫情的時代，嘉義市將爭取更多國內外大型服務業來嘉義市投資，同時配合建國二村開發，相信對於大企業會更有吸引力；此外，協助嘉義市企業行銷全國市場、走入國際，也是未來重點，嘉義市有非常多好的產品與服務，在網際網路無遠弗屆的現在，一定可以透過線上，讓更多人採購與熱愛。嘉義市本地企業的再升級，不僅將帶來更多就業機會，更是嘉義市品牌邁向全國的基石。

建設處處長田長沛

75年次

學歷：

國立政治大學風險管理與保險學系畢業

美國南加州大學公共政策與管理學系碩士畢業

證照：美國會計師

經歷：

中國信託法金助理

高雄市政府觀光局機要秘書

行政處處長陳光興

學歷：國立嘉義大學農學碩士畢業

經歷：

嘉義市政府建設局局長

嘉義市政府環保局局長

嘉義市政府行政處處長

嘉義市政府建設處處長

參議黃文義

學歷：國立中正大學政治學、法律學研究所碩士班畢業

經歷：

嘉義市議會秘書

嘉義市政府秘書

嘉義市政府行政處處長