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社會 社會焦點 保障人權

還原國道「紐澤西護欄跑法」真相！神駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

記者陳雕文、沈繼昌／桃園報導

「紐澤西護欄跑法」上演！一名新竹工程師8日傍晚要回鶯歌的家，上國道3號北上67公里處，當時正在塞車，一會兒他的左側後照鏡遭一輛Wish高速擦撞過，一切都來的太突然讓他超傻眼。後來看到該部Wish在距離案發地點約2公里處停下，肇事駕駛說，「其實我也是被撞的…」結局超展開。

▲▼國道車禍。（圖／民眾提供）

▲工程師載妻小回家，在國道塞車竟遇上「從內側車道的內側」強行通過的神車。（圖／民眾提供）

32歲陳姓工程師表示，「由於前方路段也有車禍，所以發生了塞車，當時載著妻小要回鶯歌老家，沒想到會親眼目睹有車從『內側車道的內側』通過！使出了紐澤西護欄跑法，堪稱真實版三角箭，後方幾台車的後照鏡還被撞掉。」至於他的愛車則是後照鏡些微擦傷。

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲Wish被撞後又往前連撞7車，已嚴重毀損，所幸無人受傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳男表示，「有跟肇事的Wish，52歲張姓駕駛對話，張男是說他自己也是被撞的，被撞的當下他大力踩剎車踩到快抽筋了，想把車停住，但可能是因為太緊張，竟是把油門當剎車踩...導致車輛持續加速往前衝，還騎上紐澤西護欄，以大約30度的傾角沿途擦撞7車，而我是最後一輛被撞的...後來Wish在前方約2公里處才停下」。

至於衝撞Wish的第一輛轎車是LEXUS，駕駛是37歲孫姓男子，案發當時孫男從臺南出發往北，疑似未保持安全距離發生追撞意外，沒想到Wish成了一顆「撞球」開始往前衝。這起事故導致車道回堵3公里，所幸未釀人員受傷，駕駛人經警方施以酒精濃度測定，均無酒後駕車之情形。

▲▼國道LEXUS。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲國道LEXUS疑未保持安全距離撞上前車，車頭嚴重毀損，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者陳雕文翻攝）

國道龍潭分隊呼籲，用路人行車應隨時與前車保持適當之安全距離及注意前方車輛動態；依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可以道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，處新台幣3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲多輛轎車後照鏡被撞壞。（圖／記者陳雕文翻攝）

覺得無奈的陳男把行車紀錄器PO上網，網友看了紛紛留言，「過得去是拓海，過不去就填海」、「高手在民間」、「四輪不意外，有車縫就想鑽」、「三角箭，太扯」、「太神啦」、「怎麼開上去的」、「這鑽法比機車還猛」、「高速公路也可以頭文字D」、「這到底該算三寶還是神人」、「有夠猛！內側果然是超車道」、「刷整排汽車，這速度刷個10台應該可以」。

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