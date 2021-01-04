全台唯一「藍色仙后」現身！林園溼地5萬倒立水母　農曆年大爆發

記者許宥孺／高雄報導

受到上週寒流低溫影響，近期高雄市林園濕地公園裡的倒立水母遽增，目前公園裡大約有5萬多隻倒立水母，其中還是一隻是顏色罕見的「藍色仙后」。林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，若近期天氣持續低溫的話，水母數量還會更多，預估農曆年前後會是巔峰階段。

▲罕見倒立水母「藍色仙后」現身。（圖／蘇文華提供）

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「最近水母很多！整個湖都是，密密麻麻的！」林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華表示，現在正值水母繁盛其，每到冬季，林園濕地公園就會開始出現倒立水母，小水母都約只有1塊錢硬幣大小，大水母的直徑則可達15公分左右，由於水母喜愛低溫環境，因此預估農曆年節前後，水母數量有機會達到巔峰期，預計能突破10萬隻。

蘇文華表示，公園裡的倒立水母都是咖啡色、白色或淺藍色，不過2020年12月間卻有背部呈現藍色的「藍色仙后」現身，因數量稀少，也吸引不少遊客特地到濕地公園找尋「藍色仙后」的蹤跡。專程跑一趟有沒有機會找到呢？蘇文華說：「實屬罕見！幸運才可偶遇！」

蘇文華表示，由於林園濕地公園水質乾淨，加上養殖水的循環問題，致使水質營養充分，是全台唯一的水母湖，每年入冬後，林園濕地都有機會看見倒立水母，直到天氣轉熱後，大約5月份就會漸漸消失，

蘇文華強調，倒立水母有毒性，建議遊客觀看就好，不要翻動、驚動水母。