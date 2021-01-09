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社會 社會焦點 保障人權

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

▲寒流襲台。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流襲台，中央氣象局針對21縣市發布低溫特報。（圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／整理報導

中央氣象局針對21縣市發布低溫特報，並指出昨日至今（9）日部分地區溫度將低於10度，另部分地區甚至會出現6度以下低溫。

根據各地消防局統計資料，寒流發威7日起至今（9）日連3天受理OHCA猝死人數如下：台北市11人、新北市19人、基隆市4人、桃園市7人、新竹縣2人、新竹市1人、台中1人、彰化13人、南投2人、雲林5人、宜蘭3人、花蓮1人，共計69人，相較於昨日43人，今天截至下午3時又新增26人，總計這波極地寒流強襲63小時，全台至少有69人猝死。

北部地區

台北市消防局7日晚間7時至9日下午3時30分，共接獲12起OHCA案件，5件放棄急救，另7件送醫後1人救回，6人宣告不治；其中有3人年約90幾歲，2人80多歲，還有70多歲、60多歲長者各1人，將進一步釐清是否與氣溫驟降有關。

新北市消防局7日0時至9日下午3時30分，接獲19件OHCA案，其中8日以前共14人，死者年紀最小16歲，據了解，該少年罹患腦幹癌，疑因不堪低溫病情惡化，一早失去呼吸心跳，到院後不治；今（9）日則又增加5人，自0時起依時間序分別為62歲中和男、50歲中和男、72歲新店女、74歲三重男、及60歲樹林男。

基隆市消防局8日計有2名內科OHCA，皆位在七堵區；9日截至7時再增加2人，死者皆是男性，深夜0時08分於信義區1人，中山區復興路清晨6時25分1人。

桃園市消防局7日至9日上午11時30分一共接獲7起OHCA案，分別為81歲男、60歲男、55歲男、41歲男、42歲男、41歲男及76歲女，多為突然倒地或抽蓄，隨即無呼吸心跳，經送醫搶救宣告不治。

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾外出時紛紛搬出大衣取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

中部地區

彰化縣消防局7日至今日上午一共有13人ohca，除7、8日的員林91歲女性、89歲女性、彰化85歲男性、84歲男性、北斗77歲男性、77歲女性、73歲男性、埔鹽54歲男性、鹿港45歲男性外，今（9）日增加的4人分別為彰化50歲女、社頭82歲男、北斗68歲女及二林81歲女。

雲林縣繼昨（8）日發生4人猝死後，今（9）日又增加1人，斗六市一名男子上午7時27分被發現猝死家中，疑與天冷有關，且因明顯死亡已來不及送醫急救。

南投縣則證實，8日起共接獲2起猝死案例，一起是水里80多歲男子，明顯死亡未送醫，另一起是草屯85歲男子。

南部地區

南部地區，台南、屏東並未接獲相關案例；高雄市消防局統計7日0時至9日上午8時急病OHCA案件共31件，但無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件，故不列入人數統計中。

東部離島地區

宜蘭縣衛生局指出，截至7日上午8點至9日上午8點，因低溫寒害因素，縣內醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共6人，其中3人送醫後均宣告不治，是否為天冷因素所致，仍待釐清。

台東、金門目前尚未接獲案例；但花蓮9日獲報2人OHCA，其中1人為租屋客，房東發現時他已死亡多時，目前交由警方處理；另1人是突倒臥車內駕駛座，路人發現後急報案。

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