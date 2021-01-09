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冷空氣續航力強！新北這區「連續40小時8°C↓」　緩1天再迎寒流

記者李宜秦／台北報導

寒流低溫持續，台灣平地最低溫出現在新北市五股區的5.3度，氣象專家吳聖宇指出，此波寒流不只強，續航力也極佳，以淡水站為例，自7日下午17時起至今天9日上午8時止，已經有40個小時的溫度都在8度以下，台北站也已經有連續32個小時溫度都在10度以下。

▲▼ 淡水輕軌濱海沙崙站,V09 濱海沙崙站,淡水輕軌,淡海新市鎮,新北市淡水,淡水建案,淡水預售屋 。（圖／記者張菱育攝）

▲淡水連續40小時不到8度 。（圖／記者張菱育攝）

吳聖宇在臉書發文指出，今天(9日)白天冷空氣強度有稍稍的減弱，但是依然會帶來顯著的低溫，白天期間北部、東北部高溫仍然只有10度上下，相當寒冷，中部以及花東地區白天高溫也只有12-14度，南部地區白天高溫大約在15-17度，雖然比起北台灣來說，其他地方的溫度相對較高，不過人體的感受上還是很有寒意。

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今晚到明天(10日)清晨仍有一波低溫，台南以北到宜蘭空曠地區低溫仍只有7-9度，如果雲層比較散開，輻射冷卻作用出現的話，不排除有5-7度低溫發生機會，高屏以及花東空曠地區低溫在10-12度間，整體來說低溫的狀況依然持續。

▲▼0108大屯山下雪，空拍雪景。（圖／記者林振民攝)

▲▼昨日大屯山下雪。（圖／記者林振民攝)

▲▼0108大屯山下雪，空拍雪景。（圖／記者林振民攝）

明天(10日)冷空氣減弱的幅度會比較明顯，北部、東北部白天高溫可望回升到13-15度間，中部以及花東地區高溫15-17度，南部高溫17-19度，這樣的溫度還是頗有寒意，明晚到後天(11日)之間在台南以北到宜蘭的空曠地區仍要留意10度以下低溫出現的機會。

天氣方面在今明兩天(9-10日)因為水氣減少，空氣轉乾，除了東北部、東部雲量仍多，天氣較陰霾，偶有短暫陣雨外，其他地方都有機會看到陽光，為多雲到晴天氣，山區降雪的機會也明顯下降，不過因為氣溫夠低，先前出現的冰雪預估都還會維持。

吳聖宇指出，下一波冷空氣預估緊接著在後天(11日)下半天起逐漸補充南下，目前來看很可能又會是寒流等級的威力，北部、東北部溫度將從11日白天的13-14度一路下降，11日晚間到下週二(12日)清晨又將降到只剩7-9度，中部地區也將從11日白天的15-17度下降到12日清晨的8-10度。

南部地區將從11日白天的17-19度下降到12日清晨的11-12度，花東地區因為地形屏障，受到的影響較小，溫度將從11日白天的16-18度下降到12日清晨的12-14度。

在這一波降溫的過程中，自台灣西邊可能又會伴隨一次水氣增多東移通過台灣附近的情況，因此11日白天到12日清晨在台中以北到東半部的宜蘭、花蓮一帶降雨再度增多，甚至可能連台中以南的中南部地區都會有局部短暫陣雨機會，中北部的山區也可能再度出現降雪的情況。

▲▼0108思源啞口下雪，思源啞口雪景。（圖／武陵農場提供）

▲▼思源啞口下雪。（圖／武陵農場提供）

▲▼0108思源啞口下雪，思源啞口雪景。（圖／武陵農場提供）

下週二(12日)白天水氣減少，空氣逐漸轉乾，北部、東北部、東部為雨後漸轉多雲天氣，其他地方為多雲到晴。受冷空氣籠罩影響，北部、東北部白天高溫僅11-13度，中部及花蓮白天高溫14-16度，南部及台東白天高溫16-18度。第二波冷空氣強度雖然不像第一波這麼強，但還是會讓低溫持續存在，整體延長了低溫的時間。

值得注意的是12日晚間到下週三(13日)清晨，由於空氣轉乾明顯，各地雲量可能顯著減少，輻射冷卻作用預期會相當明顯，各地空曠地區要留意低溫，尤其是台南以北到宜蘭地區，不排除又會有7度或更低的溫度發生機會，即使冷空氣影響已經到尾聲，還是要留意臨去秋波的輻冷低溫現象。

下週三(13日)白天起冷空氣才會明顯減弱，這一段時間的低溫終於告一段落，加上空氣偏乾，各地有陽光，溫度回升幅度會比較明顯，但是夜晚清晨還是要持續注意輻射冷卻的低溫現象，日夜溫差將會變得很大。

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