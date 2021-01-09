聯電8吋晶圓廠大跳電！疑「咖啡機反饋」...釀發電機爆巨響冒煙



▲竹科聯電7C、8D廠下午傳聲巨大聲響，有網友將畫面上傳至網路，引起討論（圖／翻攝Youtobe）

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區下午傳出爆炸聲響，有網友表示，半導體大廠聯電於1時許，突然一聲巨響，之後廠區傳出陣陣煙霧，消防局獲報後立刻出動，抵達現場才發現虛驚一場，煙霧其實是發電機故障造成的水蒸氣及聲響。

有網友在Youtube上傳一則26秒的影片，影片地點為竹科力行三路的聯電廠區，整個廠房幾乎壟罩在白煙之下，看起來頗為詭異。

據了解，該處為聯電7C、8D廠區，在下午1點40分左右突然傳出巨大爆炸聲，附近上班的工程師嚇了好大一跳，接著廠區上方出現陣陣白煙，大老遠就看見煙霧，也引起附近工程師討論。

新竹市消防局表示，冒煙廠區疑似因發電機跳電造成巨響及冒煙，並非外傳「爆炸」與「起火」，不過，據內部員工透露，這次意外疑似因「咖啡機」造成線路過載或反饋，連帶影響整個不斷電系統，聯電竹科廠內4個廠都受波及，其中聯電8吋晶圓7C、8D還因此大跳電，目前聯電還在搶修中，而稍早記者去電聯電總機，遲遲無法接通，因此尚未獲得回應。

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