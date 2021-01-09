　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聯電8吋晶圓廠大跳電！疑「咖啡機反饋」...釀發電機爆巨響冒煙

▲竹科巨響冒白煙　疑「咖啡機反饋」…聯電8吋晶圓廠大跳電。（圖／翻攝Youtube）
▲竹科聯電7C、8D廠下午傳聲巨大聲響，有網友將畫面上傳至網路，引起討論（圖／翻攝Youtobe）

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區下午傳出爆炸聲響，有網友表示，半導體大廠聯電於1時許，突然一聲巨響，之後廠區傳出陣陣煙霧，消防局獲報後立刻出動，抵達現場才發現虛驚一場，煙霧其實是發電機故障造成的水蒸氣及聲響。

有網友在Youtube上傳一則26秒的影片，影片地點為竹科力行三路的聯電廠區，整個廠房幾乎壟罩在白煙之下，看起來頗為詭異。

據了解，該處為聯電7C、8D廠區，在下午1點40分左右突然傳出巨大爆炸聲，附近上班的工程師嚇了好大一跳，接著廠區上方出現陣陣白煙，大老遠就看見煙霧，也引起附近工程師討論。

新竹市消防局表示，冒煙廠區疑似因發電機跳電造成巨響及冒煙，並非外傳「爆炸」與「起火」，不過，據內部員工透露，這次意外疑似因「咖啡機」造成線路過載或反饋，連帶影響整個不斷電系統，聯電竹科廠內4個廠都受波及，其中聯電8吋晶圓7C、8D還因此大跳電，目前聯電還在搶修中，而稍早記者去電聯電總機，遲遲無法接通，因此尚未獲得回應。

►熱門專櫃女香熱銷Top 3 

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►影／長草廢墟冒白煙　居民毛毛的…里長「探險」傻眼：是孕婦

►獨／富王鴨肉小老闆道歉頻跳針犯眾怒　大咖律師神救援曝接案關鍵

►竹縣跨年抽獎「2議員巧中汽機車」　網酸爆…關鍵細節曝光

ET快訊
快訊／花蓮警狂追嫌犯100公尺　下秒突倒地猝死
聯電8吋晶圓廠傳出巨大爆炸聲！　冒出陣陣煙霧
花300元刮刮樂沒中半個號碼　結果竟有「神秘圖案」翻15倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮警狂追嫌犯100公尺！下秒突倒地猝死

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

聯電8吋晶圓廠大跳電！疑「咖啡機反饋」...釀發電機爆巨響冒煙

台東「最高派出所」降冰霰！屋頂、樹木「撒滿糖霜」秒成夢幻景點

獨／富王鴨肉小老闆道歉頻跳針犯眾怒　大咖律師神救援曝接案關鍵

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

快訊／花蓮警狂追嫌犯100公尺！下秒突倒地猝死

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

聯電8吋晶圓廠大跳電！疑「咖啡機反饋」...釀發電機爆巨響冒煙

台東「最高派出所」降冰霰！屋頂、樹木「撒滿糖霜」秒成夢幻景點

獨／富王鴨肉小老闆道歉頻跳針犯眾怒　大咖律師神救援曝接案關鍵

烏來山區下起冰霰…巡邏警看著白茫茫一片霜景：美呆了！

高雄騎士返家途中…碰撞「農用機翻土犁」滿身傷！送醫搶救亡

快訊／南投名間大火「延燒5戶」！濃厚黑煙狂竄…警消急灌救

快訊／台中火鍋店3F竄火煙！疑「油鍋起火」…1女負傷逃出

宜蘭低溫冰凍「3天10人無呼吸心跳」！7幸運救回　3人難敵死神

上拉拉山追雪！遭同事嗆「土包子」沒出國過　她氣炸：我看過極光

快訊／花蓮警狂追嫌犯100公尺！下秒突倒地猝死

寒流強襲63hrs「全台至少69人猝死」　花蓮1人突倒車內路人嚇壞

日本關西3府縣籲納緊急事態　東京連3天單日逾2000例

阿里山冬季優良茶競賽出爐　發酵及烘焙度決勝負

金唱片漏網／THE BOYZ鏡頭底下跨「禮儀腿」、90度彎腰！原因超暖

炎亞綸獨挑大樑接直播主持棒　「偷師」綜藝大咖學撇步

葬禮親友哭一片…4天後「死者」踏進家門　妻嚇壞：那我埋掉誰？

42號隧道開工！打通阿里山森鐵最後一哩路...預計2023全線通車

呆萌金初次見雪興奮笑容藏不住　銀白天地嗨做「空中腳踏車」

哈士奇被關籠「花1分鐘就逃脫」下秒被門嚇到網笑：果然是二哈

社會熱門新聞

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

小老闆出面道歉！女外送員回應了

富王鴨肉道歉全文　小老闆13度鞠躬

快訊／全台急凍！彰化1男猝死

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

花200萬赴加拿大學開飛機…25歲學員媽淚：燒得不成人形

即／富王鴨肉店小老闆：6個粉專並非我本人立場

富王小老闆拖7天才道歉！律師曝2原因

台東爆畢旅霸凌！男學生被打哭…同學拿手機直播

不堪寒夜急凍　60歲男暴斃男廁內

獨／ 國三女遭師霸凌　單親媽哭求：另羞辱我女兒

即／富王鴨肉要道歉了！　明天上午10:00召開記者會

即／國1南下94.4k連環車禍　回堵約10公里

更多熱門

相關新聞

聯電竹科廠冒煙跳電！傳逾10萬片產能停擺　財務長證實「微幅影響」

聯電竹科廠冒煙跳電！傳逾10萬片產能停擺　財務長證實「微幅影響」

新竹科學園區今（9）日下午約1點40分傳出爆炸聲，有網友拍下現場冒煙畫面，並上傳Youtube，新竹消防人員到場發現是廠區發電機負荷過載冒出黑煙，並沒有導致失火，而聯電（2303）財務長劉啟東證實，的確是聯電竹科廠區的發電機跳電，目前正在復電中，對營運會有微幅影響。

他想買股票求上車抄底　內行報1檔：快進場

他想買股票求上車抄底　內行報1檔：快進場

竹科廠商因應限水令！台積電啟動水車演練　友達減少廁所用水　　　

竹科廠商因應限水令！台積電啟動水車演練　友達減少廁所用水　　　

聯電舉辦第一屆聯電盃圍棋賽

聯電舉辦第一屆聯電盃圍棋賽

宣昶有、王敏離婚官司　宣須賠1112萬元

宣昶有、王敏離婚官司　宣須賠1112萬元

關鍵字：

聯電竹科咖啡機巨響

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面