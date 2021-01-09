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毛齊哥13鞠躬跳針發言惹毛網友　大咖律師神救援曝「接案關鍵」

記者陳凱力／新竹報導

在網路持續延燒的台中市富王鴨肉專賣店，本月2日因與外送員發生激烈口角，王姓店長還說出「破查某」、「沒有被人家打過是不是？」、「毛長齊再出來講話」等狂言，引起排山倒海譴責，網友甚至嘲諷王姓店長「毛齊哥」，3日後「毛齊哥」隨即神隱。直到9日才開記者會公開道歉，沒想到在鏡頭前，「毛齊哥」連鞠13次躬、不斷鬼打牆「我錯了，希望社會大眾原諒」，卻不肯將細節清楚交代，反而引來網友撻伐「連話都不會講到底是在問號，幾個字要講多久」、「罵人很流利，道歉卻結巴」，道歉會被迫草草收場，直到律師李明諭神救援後，才會讓輿論稍稍緩和。

▲「毛齊哥」13跳針鞠躬惹毛網友　名律師神救援…高EQ線上滅火。（圖／ETtoday臉書）
▲李明諭律師上午陪同王姓店長召開道歉會。（圖／翻攝ETtoday臉書，下同）

富王鴨肉王姓店長因飆罵熊貓女外送員被全程錄下，當時雙方王姓店長情緒失控，言語爆走大罵對方「破查某」、「沒有被人家打過是不是？」、「毛長齊再出來講話話」引來網友罵翻，後續「毛齊哥」反遭鄉民檢舉路霸、違建…富王鴨肉成為眾矢之的， 「毛齊哥」神隱了7天，突然在8日傍晚透過李姓友人通知媒體，9日上午10時要召開「鄭重道歉記者說明會」。

▲「毛齊哥」13跳針鞠躬惹毛網友　名律師神救援…高EQ線上滅火。（圖／ETtoday臉書）

▲王姓店長上午的說明會，因不斷跳針又交代不清，再次引起網友怒火。

「毛齊哥」面對大批媒體，坦承自己因情緒失控做了不良示範，請求外界給予一個反省機會，還說之後重新開張後，會將當日營業額捐社福機構，看似慎重又有誠意的道歉會，卻疑似因「毛齊哥」道歉聲太小、未明確回應媒體提問、道歉內容不斷跳針，在夾雜「毛齊哥」呆立現場、不知所措，最後演變為記者、現場群眾擠成一團，眼看著情況越來越差，陪同他的委任律師李明諭趕緊將道歉會結束，並發揮高度專業以及過人EQ神救援。

翻開李明諭律師的經歷，可說是戰果輝煌，曾經擔任璩美鳳案中郭玉玲辯護律師、2020台北錢櫃大火案、還多次因應新聞事件接受媒體採訪，發表專業談話，李明諭律師全台家喻戶曉的大律師。

李明諭接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，王姓店長透過同業友人推薦，因而找上他，問到李明諭律師接案關鍵，他說，後來發現，大家對他(王姓店長)的批評言過其實，了解之後發現他所做的和網路上說的有點差距，聽完王姓店長的說法以及求證後，李明諭認為「這種事情就不必再耽擱下去了，做錯事就要面對，做錯事就要認錯」。

也因此，李明諭立刻協助他召開「道歉會」，要求王姓店長當著記者面前來認錯，透過記者媒體來跟foodpanda的小姐認錯，只是沒想到，早上的道歉會，王姓店長差點再次點燃網友怒火，對此，李明諭四兩撥千金的說，「沒關係，表達出來就好了，我沒辦法像網民說的盡善盡美，再怎麼樣都會有意見，我們是為foodpanda的小姐來道歉，對其他的意見虛心受教，至於其他的就不再討論了」。

▲「毛齊哥」13跳針鞠躬惹毛網友　名律師神救援…高EQ線上滅火。（圖／ETtoday臉書）

▲李明諭律師說，王姓店長的悔意，是他接本案的關鍵，同時強調，做錯事就要面對，做錯事就要認錯。

李明諭律師重複了3次「他很後悔」、「他很後悔」、「他真的很後悔」，也強調，因為看到王姓店長「很後悔」的表現，自己才願意接這個案子，李明諭說「如果一個人連認錯也不認錯，那這個人也沒救了」，由於個資法的關係，警方無法提供foodpanda外送員的聯絡方式，因此雙方目前尚未接觸，但李明諭說「第一時間見到她，我們就會表達歉意，也會和她談和解」以展現最大誠意。

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