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寒流強襲！嘉義虱目魚文蛤損1萬8490公斤　泰國蝦凍斃3270kg

▲嘉義縣漁業寒害新增災情 提醒漁民持續加強防寒 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣漁業寒害新增災情，提醒漁民持續加強防寒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近日寒流頻頻，造成嘉義縣養殖漁業發生部分災情，東石及布袋的文蛤池混養虱目魚(工作魚)多災損，依據東石及布袋公所的災情統計，有141公頃文蛤池的虱目魚發生寒害，平均受害程度6.7%，總損失重量約16990公斤；另有7公頃專養虱目魚凍傷亡約1500公斤、18公頃泰國蝦死亡約3270公斤、1公頃混養金鯧(文蛤池工作魚)死亡約120公斤。

此外，前波寒流沿海出現九級以上的陣風，蚵農通報由於沙洲受強風位移，於外傘頂洲南端有浮筏式蚵棚受害擱淺在沙洲上，經農業處會同漁會前往勘災，初估有150棚的蚵串遭埋沒損失及220棚蚵棚設施部分損毀，總損失金額約550萬元。

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第二波寒流從7日晚間起持續低溫，9日再新增寒害災情，包括73.45公頃文蛤池混養虱目魚(工作魚)平均受害程度6.7%，損失重量約7691公斤；10公頃吳郭魚平均受害程度5%，損失33000公斤；12公頃專養虱目魚平均受害程度10%，損失14400公斤。

5公頃虱目魚苗平均受害程度5%，損失600公斤；0.45公頃龍膽石斑平均受害程度5%，損失338公斤；10公頃午仔魚平均受害程度10%，損失12000公斤；10公頃金目鱸平均受害程度5%，損失8400公斤；考量水產物寒害有延遲性，各公所仍持續查勘中。

7日這波寒流將影響至10日清晨，同時下週一(11日）又有寒流南下，縣府籲請漁民持續加強防寒措施，包括在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝、低溫期間補注地下水，以維持較高且穩定的水溫；池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

縣府另也協調新塭一帶虱目魚加工廠，啓動預防性收成及受災搶收機制，假期期間不休假隨時待命，減少寒流可能造成漁民的生計損失。

同時，低溫過後，若有發現浮於水面魚體應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損；考量水產物寒害有延遲性，加上明天又有第二波寒流南下，籲請漁民如果遇有災害時，應即通報魚塭所在地公所勘查，以利災情統計，同時也要拍照佐證。

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關鍵字：

東石布袋文蛤池虱目魚

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