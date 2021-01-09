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河北疫情「刻不容緩」　習近平指示副總理孫春蘭前往調研

▲▼外傳孫春蘭會接替蔡奇，擔任北京市委書記。（圖／CFP）

▲大陸國務院副總理孫春蘭。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸近日本土疫情嚴峻，河北新冠感染者一周內爆增超過300例。據官方媒體報導，中共總書記習近平已指示中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭在6到8日，於河北調研疫情防控，實地考察「重災區」石家莊和隔離點、醫院等，要求強化重點區域交通管控，堅決避免疫情擴散。

官媒《央廣》0日報導稱，按照習近平總書記重要指示，孫春蘭於6日至8日到河北調研疫情防控工作，實地考察了石家莊市小果莊村、環京高速路口、新城鋪村隔離點、恆大名都社區、疾控中心、第五醫院和河北醫科大學第一醫院等，分別召開多場會議，強調要「刻不容緩抓好各項防控舉措，盡快阻斷疫情傳播，拱衛首都公共衛生安全，鞏固全國來之不易的防控成果。」

▲▼河北省石家莊市疫情。（圖／路透社）

▲河北省石家莊市近日疫情嚴峻，官方啟動大規模核酸檢測。（圖／路透社）

據大陸國家衛健委9日清晨通報，8日0到24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外輸入病例16例，本土病例17例（河北14例，遼寧3例）。河北除了14例新冠確診外，還新增了16例無症狀感染者，均來自石家莊，自2日起累計感染者已逼近350人。

報導坦言，這次河北的聚集性疫情發展較快，目前感染者85.5%來自農村，年齡總體偏大，中位年齡46.5歲，出現了社區傳播、多代傳播，防控的形勢複雜嚴峻

孫春蘭要求，加強環京、環省和省內重點區域交通管控，做好近期流出人員協查；同時，提升核酸檢測能力，盡快完成全員檢測和嚴格隔離管控、感染者應收盡收、加快流調溯源等。同時，要加快農村地區以及學校、養老機構、監所、宗教活動場所等防控工作，保障封閉管理社區的生活物資、暖氣。

目前，河北石家莊、刑台已對居民啟動全面核酸檢測，採取封閉式管理，要求全市民「繼續居家隔離七天」，石家莊並停止地鐵營運，另周遭如山西、北京、天津等省市，均強化與河北省的交通管控。以天津市為例，陸上交通共設置69道關口，原則上對來自河北石家莊、刑台的車輛一律勸返。

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