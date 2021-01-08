全市完成核酸檢測！　石家莊群眾全員「居家7天」

▲石家莊全市8日完成全員核酸檢測。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

河北疫情越發嚴峻，石家莊、邢台兩市也前後宣布封城，除特殊需要外，一律只進不出。然而為了防止疫情擴散，石家莊全市群眾8日起居家7天，人員不流動、不聚集、不出社區和村莊。

綜合陸媒報導，石家莊市疫情防控指揮部辦公室8日晚間發通告表示，為了防止疫情擴散，保障人民群眾健康安全，8日完成全員核酸檢測後，廣大群眾居家7天，「人員不流動、不聚集、不出社區和村莊」，並承諾全力保障廣大居民日常生活。

事實上，1月2日至1月8日10點，河北全省本土確診病例127例（石家莊118例、邢台9例），尚在醫學觀察的無症狀感染者183例（石家莊177例、邢台6例）。

河北省人民政府副省長徐建培下午表示，嚴控人員車輛流動，石家莊、邢台兩市人員非必要不出市，加強交通管控，石家莊、邢台長途道路客運車輛暫停營運，為保障疫情防控，城市運行，生產生活，防疫物資運輸等原因必須進出市域的車輛。

他進一步宣布，居民小區實行封閉管理，除特殊需要外，一律只進不出，對中高風險地區內的村莊、社區全部採取封控措施，圍繞保障群眾日常生活必需品供應做好貨源的調配工作，加強市場的監管，嚴查哄抬價格等違法行為，確保供貨充足，供應及時，價格平穩。

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