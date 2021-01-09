日本新增確診7883例78死雙創新高！關西3府縣擬跟進緊急事態

▲日本疫情再拉警報。（圖／路透）



文／中央社

日本8日新增武漢肺炎確診病例7883例，連續4天創下單日新高紀錄。通報新增78人死亡，創新高紀錄。

日本讀賣新聞報導， 日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情嚴峻，8日日本的47都道府縣及機場檢疫查出的確診病例共7883例，連續4天創下新高紀錄。

日本政府7日發布的「緊急事態宣言」（8日起實施，2月7日解除），對象是疫情嚴峻的首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）。8日包含千葉縣、埼玉縣、神奈川縣在內的17府縣都創下單日確診病例新高紀錄。

日本8日通報有78人死亡，其中鳥取縣首度有人確診死亡。日本厚生勞動省表示，截至8日凌晨0時，重症病患比前一天增加30人，有826人，創新高紀錄。

東京都8日確診病例新增2392例，僅次於本月7日的2447例，是第二高紀錄。65歲以上的確診病例有235例。

日本政府7日針對首都圈1都3縣發布緊急事態宣言，但關西的3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣），也要求中央發布緊急事態宣言。8日大阪府新增確診病例有654例、兵庫縣新增297例，都是連續3天創新高。京都府新增147例，連續2天創新高。

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