川粉「帶識別證」去國會鬧事　照片露餡秒被炒魷魚！

▲照片最右邊川粉因戴工作證而被肉搜，最後面臨遭公司解雇的下場。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

川粉因不滿美國大選結果，6日發起暴動闖入國會大廈，場面極為混亂，造成5人死亡。執法當局已經針對此事展開刑事調查，目前初步以非法闖入國會、竊取政府財產以及違反槍枝法等罪名起訴15名暴動者，未來將繼續透過監視器、媒體影像搜索到更多證據，將不法人士逮捕歸案。另一方面，有一名川粉因被媒體拍到戴著識別證的照片，遭到公司以違反內部規定為由開除。

綜合外媒報導，一名在暴動當天加入抗議的長髮男子高舉「川普是我的總統」旗幟，跟著其他川粉一起衝進國會大廈，然而這名男子身上不但背著電腦包，脖子上竟然還掛著公司員工證沒有拿下，一副就是「翹班來抗議」。不巧的是，這名男子衝進國會的照片正好被媒體拍下，讓他的身分徹底曝光。

▲▼美國國會暴動，現場一片狼藉。（圖／達志影像／美聯社）



外媒分析，從識別證上可以看到他任職於一間名為Navistar Direct Marketing的行銷公司。Navistar Direct Marketing得知消息後，7日在官方臉書發表聲明。該公司稱，有一名戴著公司識別證的男子6日出現在國會大廈內，經審查後，已經解雇該職員，該公司也重申，支持所有員工以和平並合法的形式行使言論自由權利，但只要出現任何危害他人健康與安全的危險行為，將會直接解雇該名員工。

Navistar Direct Marketing was made aware that a man wearing a Navistar company badge was seen inside the U.S. Capitol on... 由 Navistar Direct Marketing 發佈於 2021年1月7日 星期四

除此之外，還有至少3人因被媒體拍下，遭網友肉搜，身分曝光，恐遭開除。哥倫比亞特區的代理聯邦檢察官表示，未來將持續以非法闖入國會、竊盜政府財產以及違反槍枝法等罪名起訴強闖國會的不肖人士，目前已經有15件起訴成立，將持續透過各家媒體與監視器畫面，鎖定相關人士的身分，並提出更多指控。

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