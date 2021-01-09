川普推特被刪　胡錫進：看來在每個社會「言論自由都不是無邊界」

▲推特宣布永久移除川普帳號。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

社群網站推特（Twitter）7日宣布永久移除美國總統川普（Donald Trump）的帳號。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進8日表示，連美國總統的社群帳號都能被封，看來在每一個社會，言論自由真的不是沒有邊界的，「人類尚沒有能力管理完全意義上的言論自由。」

胡錫進在個人微博上指出，推特公司宣布永久封停川普的賬號，這很炸，在美國引起了截然不同的反響，「老胡早晨起來看到這個消息，腦子裡的第一反應是：推特沒有了川普，好玩度會少很多。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，他緊跟著想到的是，連美國總統的社群媒體帳號都能因為「存在煽動暴力的風險」被封，看來在每一個社會，言論自由真的不是沒有邊界的，人類尚沒有能力管理完全意義上的言論自由，「這挺讓人遺憾的，但這就是現實。」

胡錫進表示，接下來他還想到，有人可能會覺得推特公司連總統的帳號都敢封，這是民主的表現，非要從這個角度看，是一種挺固執的邏輯，「我覺得，說美國社會的撕裂和鬥爭讓那個國家有些失序了，更準確些。」

胡錫進指出，美國總統不像總統，反對派不像反對派，政治鬥爭原本不該是這樣的，這不是美國立國者當初設計三權分立時所希望的，「美國總統不該『撒瘋』，美國今天的政治生態不該把總統『逼瘋』，我的結論是，美國的政治制度在退化，導致了這些問題。」

▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

