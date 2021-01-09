拜登承接川普「反中路線」？　台學者：沒必要拿石砸腳

▲拜登承接川普的「反中」政治路線，機率非常低。（圖／路透社）

文／中評社

駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使訂1月13至15日訪台，再次牽動兩岸敏感神經。兩岸多位專家學者分析，川普卸任前會持續刺激中國，駐聯大使訪台，已涉違反一中政策。東海大學政治系教授潘兆民也分析，「川普卸任前操弄台灣牌的力道只會越來越弱。」依照現況來看，拜登承接川普政治路線機率很低，台灣作為美國刺激中國工具的時日已不多。」

美國總統川普1月20日卸任，駐聯合國常任代表克拉芙特（Kelly Craft）大使訂1月13至15日訪台。東海大學政治系教授潘兆民向中評社表示，此舉無疑是在內外攪局，內部針對繼任的拜登政府，外部則是針對中國，希望藉此製造爭端，拖累拜登政府。他也強調，川普卸任前操弄台灣牌的力道只會越來越弱，台灣作為美國刺激中國工具的時日已不多。

潘兆民並提到，值得注意的是，克拉芙特大使訪台前特別聲明強調，訪台事宜不會脫離一中政策，顯然川普政府仍有顧及中國感受，仍在拿捏刺激力道，也就是說，對台灣而言，表面上看似獲得川普的臨去秋波，但實際上卻恰恰相反，美方仍在意中方反應，台灣得不到實質好處，而川普遊走在打破一中政策的邊緣，卻讓台海暗潮洶湧，這是台灣需要注意的。

潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。

至於兩岸關係方面，潘兆民認為，北京對台灣問題仍維持一貫冷處理，因為蔡政府的外交路線本來就是全力傾美，特朗普卸任前操弄台灣牌的力道只會越來越弱，台灣作為美國刺激中國工具的時日已不多，加上未來拜登政府的政治路線強調傳統的美中台關係，台美熱絡不再，必然影響蔡政府的兩岸路線，這只是遲早問題，北京現階段也不會將台灣議題看得太重，固然也不會對台有激烈舉措。

台灣方面則要避免沾沾自喜，不要誤判川普政府對台熱絡的舉動，能在拜登政府上任後延續下去。潘兆民說，有人認為，台灣未來可就川普時代的台美互動慣例，向拜登政府提出延續要求，但事實上，拜登政府根本無必要照單全收，蔡政府切勿將川普的舉動視為臨去秋波，盡早調整外交路線，才是長久之計。

▲美中關係持續緊繃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對美駐聯大使訪台產生的政治效應，潘兆民表示，激不起太大的政治漣漪，無論對美中台任一方而言，皆是如此，因為這次舉措是由任期剩不到兩周的政權所發動，有點政治判斷能力的人都明白，舉動背後的動機只不過是川普不認輸的困獸之鬥，要說會因此掀起政治波瀾，都言過其實。

潘兆民指出，川普政府從高調宣布台美軍政對話、鼓動境內支持者否決選舉結果，到派駐聯大使訪台，種種行為都是在做內外攪局。對川普而言，因為自己即將卸任，可以無後顧之憂製造混亂，甚至可以有機會因此影響政權轉移，即便機會渺茫，也能夠拖累勝出的民主黨拜登政府，何樂而不為？所以川普團隊現在的行為已失去美國政府的代表性，他認為，北京也不會認真看待。

此外，潘兆民提到，川普操弄反中牌雖然看似有越來越瘋狂的趨勢，但實際上，仍有所拿捏，可以發現，美國駐聯大使團隊有特別強調，訪台事宜都會在「三公報一法」、「一中政策」範圍內執行，顯然是在向北京打招呼，代表川普也並非完全「喪失理智」，否則大可以派國務卿訪台，甚至親自出訪，絕對更有效果。

因此，潘兆民認為，北京不會針對美駐聯大使訪台有劇烈反應，頂多就是以強烈的外交辭令嚴厲告誡，或是在大使訪台期間出動軍機繞台、跨越海峽中線等軍事警告行為，不至於會有進一步的大動作，畢竟北京方面也明白，之後要交往的是拜登政府，而非川普政權，沒必要隨風起舞。

▲ 拜登上任後將緩和緊張的美中關係。（圖／路透）

美駐聯大使訪台，未違反三公報一法？潘兆民表示，對中方主張的一中原則而言，美國舉動當然已經違反，但美國主張的是「一中政策」，就相對有許多模糊空間。

例如，美國駐聯合國大使來台，美方可以解釋說，赴台訪問未必是支持台灣重返聯合國，或是彰顯「台灣主權等議題，而是與聯合國所強調的世界公民、人權自由價值有關，台灣屬於世界公民的一員，駐聯大使訪台是基於相關議題的交流互動，相關解釋都可以自圓其說。潘兆民研判，這也是川普派駐聯大使訪台的策略盤算。

繼任的拜登政府政治路線是否因此被影響？潘兆民表示，可能性低，假如拜登政府承接川普的政治路線，美中關係絕對撕破臉，北京的反應就不會是目前的情況，拜登上任已有許多爛攤子需要處理，沒必要再觸怒中方，搬石砸腳。此外，拜登的外交團隊先前已呼籲兩岸重啟對話，代表拜登政府並無意持續與中國交惡，加上中國已於去年底陸續完成RCEP、歐中投資協定，預期拜登未來與中國的合作機會只有增加，美中競合是趨勢，沒有激化對抗的可能。