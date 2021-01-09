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美媒爆眾院「最快3天後」提出彈劾　議長裴洛西：川普選擇當暴徒

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與川普。（組圖／路透）

▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，若川普不打算自行請辭，最快將在下周提出彈劾。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

川普支持者6日為阻止認證拜登當選，硬闖國會暴動導致5人死亡，引發美國政壇廣泛譴責。甫連任的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8日表示，若總統不打算自行下台，眾議院民主黨人將繼續採取行動，最快將在下周一（11日）啟動彈劾，「川普選擇做一個暴徒，這次黨團會議將決定我們如何前進。」

綜合CNN、路透社報導，民主黨8日下午舉行核心會議後，眾議院議長裴洛西發布聲明，眾議院不排除所有可能做法，包含依美國憲法第25修正案罷免總統與啟動彈劾等，「議員們希望總統立刻請辭，但如果他不這麼做，我已指示眾議院程序委員會準備推進憲法第25修正案與彈劾動議。」

據2名消息人士指出，眾議院民主黨人計劃在11日召開下次會議時提出彈劾條款，這些針對川普不當行為的正式指控條文是由民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）與拉斯金（Jamie Raskin）所起草，屆時將進行議會辯論，順利的話可能會在下周中旬針對彈劾案投票。

▲▼眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於3日主持第117屆國會第一次會議。（圖／路透）

▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於1月3日以些微差距成功連任議長。（圖／路透）

除國會暴動外，指控文也提及，川普向喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）施壓，要求找到足夠多的選票來推翻該州選舉，「川普總統嚴重危及美國與政府機構的安全、威脅民主制度的完整性、干涉權利的和平過渡。」

據消息人士透露，裴洛西表示，她更希望川普自動請辭，或由副總統彭斯（Mike Pence）援引憲法解除其職權，若不這樣做，彈劾是個真正的選擇，與2019年川普首次被彈劾相比，現在民主黨核心圈支持彈劾的人更多，「川普選擇做一個暴徒，這次黨團會議將決定我們如何前進。」

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