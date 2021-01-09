寒流一波波　嘉縣呼籲養殖漁業做好防寒措施

▲嘉義縣請養殖漁業做好防寒措施 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象局預報強烈寒流，各地氣溫下降，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，嘉義縣政府籲請養殖漁業應確實做好防寒措施，降低寒害損失。

農業處表示，跨年前寒流已發生零星不耐寒魚種寒害災損，1月7日又有強冷空氣來襲，請養殖熱帶不耐寒魚種（如虱目魚、金目鱸、吳郭魚等）的漁民，及早做好相關防寒措施，避免水產物發生疾病或寒害損失。

跨年間寒流，截至1/3上午，嘉義縣僅傳出零星不耐寒魚種寒害災損，主要為文蛤養殖池混養之虱目魚(工作魚)(每池少數凍傷、約6000公斤)、越冬虱目魚數千尾凍傷(約180)、泰國蝦死亡(約3720公斤)、混養金鯧(工作魚)數百尾死亡(約120公斤)。

預防下一波水產物低溫寒害，請漁民趁這幾天進行防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水或利用越冬溝，維持較高且穩定的水溫、低溫期間補注地下水，池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

針對易受寒害的虱目魚，縣府也連繫新塭一帶虱目魚加工廠，啓動魚隻預防性收成及受災搶收機制，假期期間加工廠隨時待命，減少寒流可能造成漁民的生計損失。

低溫過後，若有發現浮於水面的魚體，應馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。遇有災害時，請立即通知魚塭所在地公所勘查，以及拍照存證。

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