2倍暴利！直播主印尼魚當「台灣魚」賣　網紅烏鴉踢爆：還自稱照顧台灣漁民

▲網紅烏鴉踢爆直播主將印尼虱目魚當台灣虱目魚賣，賺取2倍暴利。（圖／翻攝自烏鴉DoKa TV YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

有些網友會透過直播拍賣的管道，購買物美價廉的生鮮產品，但是網紅烏鴉踢爆了有生鮮直播主在網路上以成本低廉的「印尼虱目魚」冒充「台灣虱目魚」販售，狠賺了2倍暴利，甚至還聲稱照顧台灣漁民。踢爆的影片在YouTube只上傳短短1天，就有68萬點閱並且引發熱議。

烏鴉先是曝光了該位直播主的直播影片，影片中聲稱，它（魚貨）是要外銷去印尼，然後從印尼發貨到其他國家，所以產地會打印尼，「你都知道我們台灣的虱目魚肚最出名」，這個都是從台灣要外銷去印尼的，所以產地都會打印尼，「我在魚市無法黑白講話啦」這個要外銷到印尼，從印尼發貨到其他國家的，印尼算是一個轉運站，發貨到各個國家，現在因為沒辦法進出口，所以卡貨在這邊，「我總共有10萬片」。

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▲該名直播主聲稱，因為要外銷到印尼，所以產地才會打印尼。（圖／翻攝自烏鴉DoKa TV YouTube）



烏鴉質疑，他從來沒聽說過有哪個國家的貨物，為了要好賣運到另一個國家，產地掛名另一個國家，以後印度貨運到美國，再印上made in America就可以運到台灣高價賣了，台灣的國產車也可以運到德國掛名德國車。

烏鴉接著再依照包裝的廠商資料致電進口商，自稱也是賣魚的直播主，因為看別的直播主賣他們的虱目魚肚賣得很好而且很便宜，所以想要了解關於他們家的虱目魚肚資訊，是不是很便宜。

▲印尼虱目魚肚的進口商也說一片賣49元「蓋好賺」。（圖／翻攝自烏鴉DoKa TV YouTube）



進口商表示，「我這邊都是進口的，沒有台灣的」而且全台灣只有他們公司有進口印尼虱目魚。烏鴉再提到該名直播主販賣的是「有刺虱目魚肚」而且一片賣新台幣49元。廠商回答，「他蓋好賺！」

烏鴉再訪問嘉義的虱目魚工廠，詢問如果台灣的虱目魚肚為了出口到印尼，再發貨到全世界，所以產地寫印尼，這點是合理的嗎？加工廠老闆回答，「他那個貨就是印尼貨啊，怎麼會是台灣貨呢？」

烏鴉再詢問老闆台灣虱目魚為什麼比較貴？加工廠老闆回答，因為台灣的養殖成本比較高，印尼養殖的可能不餵飼料，就放在魚池裡任由海水漲退，這樣養殖虱目魚品質不行，所以台灣虱目魚中間黑色的油脂部分就比較肥厚，但是印尼虱目魚的黑色油脂就沒那麼肥厚。

▲烏鴉指出，該名直播主一片虱目魚肚賺了20幾元，台灣的業者一片大概只賺5元。（圖／翻攝自烏鴉DoKa TV YouTube）



烏鴉最後總結，台灣的虱目魚到加工廠成本就要50元，然後加工廠一片只賣55元，印尼的批發商一片的成本23~25元，一片賣49元等於賺了24~26元，如果那位直播主一開始就聲稱要賣一片49元的印尼虱目魚，那當然沒問題，但是，「你口口聲聲說台灣的漁民很可憐」要大家照顧台灣的漁民，這個就聽不下去了，台灣的虱目魚業者已經很慘了，還拿國外的虱目魚打壓台灣虱目魚，讓台灣的業者水深火熱。

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