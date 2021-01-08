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罕見畫面曝光！海軍「雪地持槍」演練　高山站台下雪了

▲▼罕見畫面曝光！國軍「雪中持槍」演練　海軍高山站台下雪了。（圖／中華民國海軍）

▲海軍官兵雪地持槍演練，畫面相當罕見。（圖／中華民國海軍）

記者柯沛辰／綜合報導

寒流發威，全台多處7日晚間降下瑞雪，海軍海洋監偵指揮部高山站台也不例外。不過，適逢營安演練期程，官兵仍在雪地中實施操演，稍早罕見畫面曝光後，讓網友大開眼界，也不禁感動直呼「國軍辛苦了！」

中華民國海軍8日晚間在臉書發布3張照片，提到強烈寒流來襲，海軍高山站台也下起白雪，但官兵們無懼寒冷，仍實施營安演練，持續守護國家安全，「這是我們的職責，也是我們的使命，全時守護沒有極限」。

許多網友看完紛紛大讚，「謝謝國軍，辛苦你們了，務必注意保暖」、「光看就冷到起雞皮疙瘩，謝謝英勇國軍保衛我們」、「沒想到連嵩山雷達站也下雪了」、「原來海軍也有在山上的單位，長知識了」、「想念起艦上的防寒大衣」、「不畏寒冷，海軍勇士，讚！」

▲▼罕見畫面曝光！國軍「雪中持槍」演練　海軍高山站台下雪了。（圖／中華民國海軍）

▲高山站台上一片雪白。（圖／中華民國海軍，下同）

據悉，海軍海洋監偵指揮部前身是1965年成軍的「陸軍雷達作業隊」，4年後與金門、馬祖水面偵測隊及各港防雷達隊合併整編為「海軍雷達隊」，隔年擴大整編為「海軍雷達大隊」。

1980年9月，單位改組整編為「海軍觀通系統指揮部」，隸屬海軍總司令部，後在1998年改隸海軍艦隊指揮部。2004年，再改組整編為「海軍海洋監偵指揮部」，下轄5個中隊、4個遠程雷達站、11個中程雷達站及4個近程雷達站，是我海軍一支岸置地對海雷達部隊。

▲▼罕見畫面曝光！國軍「雪中持槍」演練　海軍高山站台下雪了。（圖／中華民國海軍）

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