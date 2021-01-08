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3同事翹班追雪！人資送3懲罰「課長加碼報復」　網笑慘：真的涼了

▲▼0108思源啞口下雪，思源啞口雪景。（圖／武陵農場提供）

▲思源啞口雪景，彷彿置身於日本。（圖／武陵農場提供）

網搜小組／劉維榛報導

寒流凍全台，包括合歡山、太平山與陽明山都變成銀白世界，讓大批民眾奔山玩雪！不過一名男網友抱怨，有3名同事翹班去追雪，等於原PO要吃下4人的工作量，所幸主管得知後，給予嚴厲3個懲罰，甚至還宣布下午就閃人，請大家吃好料還一起上山看雪，霸氣作風引發網友讚爆！

一名男網友在臉書《爆廢1公社》森77表示，今（8）日一早起床，赫見三名同事同時請假，原因超傻眼，竟要去山上追雪，氣得他大罵，「有必要嗎？林北今天要扛下三個人的工作」，更崩潰的是，另一名同事看完新聞後，也打算有樣學樣請假，「搞得好像484這輩子看不到雪了啊...」。

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正當原PO怨念大爆發時，人資單位回覆臨時請假的下場，首先同事年假早已休光，在非緊急狀況之下，還先斬後奏，因此給予嚴厲處置，「被記曠職加扣全勤，年終考績直接打折！」

更讓原PO暗爽的是，課長霸氣下令，「今天有上班的人中午就下班，一起去吃火鍋或燒肉，這頓公司買單，要看雪，案子做完大家一起去！」當下，第4名也要落跑去賞雪的同事，還沒出發就乖乖回來上班。

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲大屯山下雪了！（示意圖／記者張榮恩攝）

最後，原PO曝最新後續，課長一起下來趕完簡報，大家也在中午如期完成工作，便收拾書包就去吃燒肉大餐，而爽嗑肉同時邊討論幾點上山，「大家都在等，臨時曠班跑去看雪的同事IG限動是什麼心情。」

神報復的故事曝光後，掀起大批網友拍手叫好，「這課長好！人事頭腦很清楚」、「這個team差不多散了」、「才年初就考績打折，那剩下300多天他們應該也無心工作了吧，都已經有心結了」、「傳Line給他們：你們的考績和年終也下雪了，大家正在賞雪」、「請假看雪？這工作態度真的不敢恭維，還好你還有好主管」、「你的同事真的腦子有洞耶」、「他們應該心也涼了」。

▼網友砲轟，同事自私舉止很母湯！（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼同事翹班「追雪」爽休假！課長秒吐一句話　網笑：真的涼了（圖／翻攝爆廢1公社）

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