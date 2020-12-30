LG蒸氣電子衣櫥台狂賣數千台　升級版「尺寸加大」明年上市

▲LG蒸氣電子衣櫥今年熱銷。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

南韓家電品牌LG，旗下主打可殺菌、除臭與烘乾「清乾洗」功能的電子衣櫥，上市數年之後，因今年新冠肺炎疫情，買氣大爆發。LG表示，下半年搭配百貨周年慶，買氣有爆發性的飆漲，比去年同期成長4倍之多，預計明年也會持續熱賣，今（12／30）在台正式發表「加大版」，預定明年2月上市。

LG Styler蒸氣電子衣櫥主打蒸氣核心技術，提供放置在其內的衣服蒸氣殺菌功能，減少衣服上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌，以及塵螨等過敏原，此外還有衣物除臭與減少皺摺的效果，內建的烘乾功能除了可降低衣物磨損，也能讓織品更加蓬鬆。

▲加大版可掛5件衣服，比目前市面上一般版的要多上2件。

看準明年需求更高的台灣市場，LG也正式宣布推出PLUS升級版，內部高度增加6.5公分，寬度增加13.5公分，一般版僅能一次吊掛3件衣物，加大版可增加到5件，另在下方也多設計一個置物盒，方便置放隨身小物，也可放置大型玩偶、棉被寢具等商品。原有規格產品也推出象牙白新色，方便消費者配合居家裝潢空間。

▲一般版也將推出象牙白新色。

新冠肺炎疫情雖影響全球商業甚巨，但也帶動特定品項買氣，包括「健康商品」、「宅經濟」、「類出國」等元素都爆發買氣，LG蒸氣電子衣櫥產品針對特定市場，以往都「默默地賣」，今年健康居家當道，買氣爆棚，銷出3500台是去年4倍，在百貨通路還一度缺貨，品牌表示，依每個月的成長幅度，加上網路正面評價的傳遞，明年還是有成長動能，預計銷售目標上調至1萬台。

LG Styler容量升級的 PLUS版奢華鏡面款，售價為69,900元；全新特調色亞麻紋象牙白，售價則為54,900元，預計將於明年2月上旬正式上市，另從明年1／1起至3月底，推出購買指定型號，可送寬庭寢具五件組。

另間居家產品品牌Caesar凱撒衛浴，也推出新產品「玻尿酸美容花灑」，強調透過玻尿酸濾芯的裝置，可在肌膚表層形成鎖水膜，幫助肌膚保濕更持久；透過維他命C有效中和去除餘氯，讓毛孔更能自由呼吸。另設計微米氣泡花灑功能，且帶負離子能深層清潔帶走髒污，此外，氣泡出水增加出水面積，也能更省水，售價1,690元。

▲凱薩衛浴也推出玻尿酸花灑，強調微小氣泡能讓沐浴感受更升級。