謝和弦聯手莉婭告前妻「偷吸塵器、侵占iPhone」　結果出爐

▲Keanna與謝和弦婚變後，雙方鬧上法院。（圖／翻攝自Instagram／謝和弦、Keanna）



記者陳豐德／新北報導

歌手謝和弦與前妻Keanna婚變後，謝和弦也控告Keanna偷走謝的Dyson吸塵器、吹風機，莉婭也控告自己的iPhone 8 Plus被侵占，並搶奪她的另外一支手機，拍攝睡覺畫面涉嫌妨害秘密，新北地檢署調查後認為罪證不足或超過追訴期，4日處分Keanna不起訴。

2019年12月謝和弦遭前妻Keanna檢舉持有大麻被逮後，雙方撕破臉，新歡莉婭指控，前年12月5日間，Keanna夥同友人竊取她放在謝和弦住處客廳的iPhone 8 Plus手機，並闖入房間奪走她另一隻VIVO手機，拍攝她睡覺時的影片，涉嫌妨害秘密；謝和弦也報案稱Keanna連他的Dyson吸塵器跟吹風機都偷幹走。

檢方調查時，Keanna喊冤說吸塵器及吹風機都是謝送給她的，而且她在舉報謝和弦吸大麻當天，在家中客廳撿到莉婭的手機，但這支手機不小心掉下去露臺，她還有請警察幫忙撿，根本沒有侵占。

檢方認為，莉婭指控Keanna拍攝她睡覺時的畫面，已經超過6個月的法律追溯期，因此處分不起訴；至於指控涉嫌侵占莉婭手機的部分，以及偷走謝和弦的吸塵器等部分，檢察官認為Keanna主觀上並無犯意，且她當時與謝和弦是夫妻，因此均處分不起訴。