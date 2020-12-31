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看到孩子笑容就值得！南投五寶爸40K養九口家　幫台中五寶爸打氣

▲▼ 。（圖／南投「五寶爸」鍾志遠授權提供）

▲南投「五寶爸」鍾志遠（左3）全家福。（圖／鍾志遠授權提供）

記者白珈陽／台中報導

台中27歲「五寶爸」江姓男子因無固定收入，一家7口僅靠每月1萬6000元補助過活，於平安夜PO文求售嬰兒車籌措大女兒的醫藥費，引發社會關注。南投一名32歲鍾姓男子，與江男同為「五寶爸」，目前於台中市環保局擔任回收車司機，每月約有4萬元收入，他坦言有多名孩子經濟負擔確實很重，但看著孩子們天使般的笑容，認為自己還是很幸福。他勉勵江男，一定要找份穩定的工作，未來的路還很長，要為了孩子好好努力。

南投五寶爸鍾志遠，於台中市環保局擔任大樓廚餘回收車的司機，每天早上4時準時起床，從南投國姓鄉開車至台中上班，下午2時下班後還得趕回家幫忙照顧小孩，由於妻子是全職主婦，又與父母同住，一家9口經濟重擔全落在鍾至遠身上，不過他說，「只要看到孩子們天真可愛的笑容，那就值得了。」

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鍾志遠表示，若要說生活不辛苦，那是騙人的，不過辛苦中帶著甜蜜，他一回到家，5名孩子全都衝向他搶著要抱抱，連10歲的大女兒也不例外，若有孩子搶輸還會吃醋、哭鬧，他只好一個一個輪流抱，哄孩子開心，也因為如此，覺得相當幸福。此外，他也常帶著一家人出遊，一個月還會回妻子台北老家一次。

▲▼ 。（圖／南投「五寶爸」鍾志遠授權提供）

▲▼ 鍾志遠常帶著家人出門遊玩，他說只要看著孩子們的笑容，一切辛苦都值得。（圖／鍾志遠授權提供）

▲▼ 。（圖／南投「五寶爸」鍾志遠授權提供）

鍾志遠提到，雖他身為江男「五寶爸」頭銜的前輩，但他其實還有一個大前輩，就是他父母，他在原生家庭中排行老5，在他上面還有4名姊姊。即使父母同有五寶，但鍾母也曾擔心他生了這麼多孩子，經濟、體力恐會負荷不了，鍾志遠說，一切都很值得，且這也是妻子的意願，不要讓長男（2兒子）像他一樣，全家只有一個男生，會很辛苦，所以才有了2女3男（鍾男5名孩子）組成的快樂家庭。

▲▼ 。（圖／南投「五寶爸」鍾志遠授權提供）

▲南投「五寶爸」與家人感情融洽。（圖／鍾志遠授權提供）

看到近日媒體連日播報台中五寶爸江男的新聞，鍾志遠鼓勵江男，他認為江年紀輕輕就生了5名孩子，勇氣實在可嘉，而江男也很努力，兼了兩份差事非常辛苦，雖然可能沒有多餘時間陪小孩，但這是有責任感、肯為家庭付出的作為，盼社會大眾可以一起鼓勵江男、為他打氣，既然孩子已經生下來了，責備便是多餘的。他勉勵江男，雖然教育方面可能會輸給一般家庭，但若孩子想讀書就盡量讓他們讀，完成孩子們的夢想。

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