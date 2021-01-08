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快訊／震撼彈！顏聖冠退出　吳怡農「篤定當選」北市黨部主委

▲▼顏聖冠受訪談參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲顏聖冠推出黨部主委選舉。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨北市前議員顏聖冠日前登記參選台北市黨部主委，未料8日下午卻突然拋出震撼彈，將撤回參選登記，也呼籲黨員1月31日踴躍出來投票。

民進黨北市黨部主委參選登記到今天截止，顏聖冠4日附黨部率先登記參選，黨內人氣新星吳怡農7日前往登記，未料，顏聖冠8日卻突然宣布撤回登記參選，北市黨部主委選戰僅剩吳怡農一人登記參選。

顏聖冠對外聲明表示，經過了一整夜的思考，為了黨的團結與和諧，顧全大局，避免日後的紛爭，「我決定撤回本次民進黨台北市黨部主委選舉登記。」

顏聖冠說，一開始決定登記參選市黨部主委，純粹是因為遲遲無人表態參選，目的也是為了解決台北市黨部主委懸缺的僵局，希望利用自己充分的資歷和經驗，為民進黨台北市黨部找出新的方向。

顏聖冠也說，我們也都曾經是熱血的年輕人，接下前輩的棒子承先啟後，傳承民主香火。但在目前，已經有優秀的年輕人願意承擔台北市黨部主委的職位，「我願意讓有心的年輕人擔起重擔，將機會讓給有心的年輕人來承擔。」

顏勝館表示，為了讓台北市黨部主委懸缺的紛擾早日結束，並讓選舉機器能夠早點就定位，「我決定撤回台北市黨部主委的登記。在這段走訪基層黨員期間，許多黨員先進直接給我的鼓勵以及提點，點點滴滴我銘記在心。」

對於外界的支持，顏聖冠也表達最深的歉意，也謝謝大家讓她不孤單，希望疼惜她的朋友能夠體諒，並誠摯希望各位支持者不要因為撤回登記，對此產生各種負面的揣測與相互攻擊，造成更大的撕裂，這是她不希望看到的。

顏聖冠喊話，大家能夠一起找到繼續努力奮鬥的方向與目標，一起為民進黨、台北市與台灣奮鬥打拼。最後也希望大家1月31日投票日，能夠踴躍出來投票！

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