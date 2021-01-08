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Netflix「石英板花紋太漂亮」　美女主播意外變成台灣之光

▲▼主播李佳玲看Netflix，驚見老公家產品出現在節目中。（圖／翻攝李佳玲臉書） 

▲主播李佳玲看Netflix，驚見老公家產品「石英板花紋」出現在節目中。（圖／翻攝李佳玲臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

Netflix原創影集《無預算美宅》(Dream Home Makeover)，上映後吸引許多喜愛裝潢、設計的族群追隨。一位美女主播在臉書看到一片石英板花紋覺得太漂亮，沒想到該產品竟然是出自台灣公司設計，而且就是她先生公司的產品，讓她驚呼「媽！ 我們上Netflix了！」

▲▼主播李佳玲看Netflix，驚見老公家產品出現在節目中。（圖／翻攝李佳玲臉書）

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▲▼李佳玲發文透露Netflix中出現老公家產品，瞬間成了台灣之光。（圖／翻攝李佳玲臉書）

▲▼主播李佳玲看Netflix，驚見老公家產品出現在節目中。（圖／翻攝李佳玲臉書）

東森財經主播李佳玲7日在個人臉書發文指出，和老公看Netflix《無預算美宅》時，發現劇中一片「石英板花紋」的裝飾相當漂亮，「結果一轉頭老公驚呼：這是我們做的產品呀！」這令人意外的結果也讓李佳玲說「媽！ 我們上Netflix了！」這意外驚喜讓許多人也感到意外，紛紛大讚她們夫妻倆是「台灣之光」、「好猛喔！！！」、「太強了啦」。

▲▼東森財經主播李佳玲。（圖／翻攝李佳玲臉書）

▲東森財經主播李佳玲。（圖／翻攝李佳玲臉書）

Netflix原創影集《無預算美宅》(Dream Home Makeover)，劇中是在描述一對夫婦成立的工作室，幫助客人設計具有個人風格的夢幻居家空間，同時一邊打造自己的新家，推出後頗受相關族群好評，目前已經播到第二季。

 
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