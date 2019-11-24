為自家立委站台突想到去年1124！柯文哲感嘆：差點掛掉

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台灣民眾黨主席柯文哲近日積極為自家立委候選人輔選，24日下午偕同妻子陳佩琪來到三民、苓雅區立委候選人李佳玲競選總部，提到去年的這一天，柯文哲則笑說：「差點掛掉」；而曾幫柯文哲唱競選歌曲的小小歌手白芯羽也為李佳玲競選MV獻聲，柯文哲聽了似乎相當有感觸。

▲台灣民眾黨主席柯文哲為立委候選人李佳玲輔選。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲為立委參選人李佳玲輔選。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲24日下午出席「阿北與白芯羽音樂座談會」，首先為立委候選人競總主視覺落款，李佳玲表示：「今天是個特別的日子，11月24號，去年的今天太驚險了。」柯文哲則笑說：「去年的這天差點掛掉，一年了真快！」

曾幫柯文哲唱過競選歌曲的柯粉「白芯羽」，也為李佳玲獻聲，李佳玲回憶起去年這天：「白爸爸和白小妹也是堅持在台上陪著大家」，一旁的柯文哲則低頭扶額：「唱到都快沒有歌可以唱了，本來想說10點以前可以結束，結果唱到2點…」，想起去年爭取連任台北市長之路相當艱辛。

▲小小歌手白芯羽為立委候選人李佳玲獻聲。（圖／記者吳奕靖攝）



白芯羽首次公開演唱為李佳玲創作的新歌曲《Do Things Right》，眾人跟著打節拍聆聽時，柯文哲卻低頭若有所思，眼眶看似泛紅，不過當記者事後詢問柯文哲聽到歌曲時在想什麼？柯文哲似乎又恢復「外科醫生」的性格，透過幕僚表示，「沒有特別的情緒，誤會了」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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