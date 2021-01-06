境外生擬「專案入境」　教育部提3項措施：重新檢視校園防疫宿舍

▲教育部說明境外生入境政策。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

英國出現變種新冠肺炎病毒，指揮中心日前宣布，元旦起禁止外籍人士入境，該禁令也讓4489名境外生無法來台。稍早，教育部次長劉孟奇表示，今日已召開跨部會議，將增加3項強化措施，包括境外生居家檢疫空間需有獨立衛浴；學生需附登機3天前核酸陰性證明，以及7天自主健康管理期間需主動關懷學生等，全案將報指揮中心同意後，盼下周重新開放境外生。

教育部今（6日）與內政部、移民署、外交部、交通部民航局、衛服部、陸委會、中央流行疫情指揮中心等，召開「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎境外生專案入境措施研商會議」。

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依教育部調查，109學年第二學期預計入境的新生人數為4489人，其中包括一般大學有2404人、技專校院2085人。

針對今日召開的會議，劉孟奇說明，未來若開放境外生入境，需確認在校園內的檢疫宿舍，要有獨立衛浴等條件才可使用，且不可讓非居家檢疫人員居住；同時也會請學校提醒境外生必須提出登機前3天的陰性檢驗證明；也要求對於境外生7天自主健康管理期間，需主動關懷。

對於境外生自主健康管理期間能否上課？劉孟奇說，「有些學校會比較猶豫一點，我們是希望高規格」。至於該計畫何時將實施？劉孟奇也表示，今日開會確認完畢後，會再將計畫送指揮中心，指揮中心同意後就可實施，「預計不會太慢」。