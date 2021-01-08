很臭又愛叫！屏東男拿長棍暴打姪子2隻狗　害「1死1瞎」…下場超慘

▲屏東男子不滿姪子的狗吠叫及氣味，竟持長棍將狗打成1死1眼瞎，遭法官判拘役50天。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名詹姓男子因不滿姪子所飼養的2隻狗「牛奶」、「來發」吠叫、氣味，竟持長棍暴打，導致「牛奶」傷重死亡，「來發」下巴撕裂、右眼失明等。案經姪子發現後報警提告，法官最後依違反動保法判詹男拘役50天，得易科罰金5萬元。

判決書指出，詹男因為不滿「牛奶」、「來發」長期吠叫，以及氣味問題，2018年9月7日晚間竟拿著長棍暴打2隻狗，導致「牛奶」死亡，而「來發」則是下巴撕裂、右眼失明。

詹男姪子發現後氣得報警，而檢方也將詹男依法起訴。對此，詹男在警詢時向警方表示，「我睡覺時狗就一直狂吠，到了夏天，狗屎，包括裡面雞鴨的味道充滿小巷子裡」、「衣服曬在那邊都一樣是那個味道」，坦承自己因此起了犯意。

法官審理後認為，詹男無視動保法所記載尊重動物生命及保護動物的立法意旨，還痛下毒手，實屬不該，事後也未能與姪子達成和解，且屢次犯下刑案，品行難謂良好，最終依違反動保法判詹男拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

屏東輕航機墜機2死！1人慘燒成焦屍 爸一見忍淚悲喊：我們回家了

連打2天電話沒人接！兒急返家…破門驚見媽「陳屍床上」崩潰

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣