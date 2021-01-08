屏東輕航機墜機2死！1人慘燒成焦屍　爸一見忍淚悲喊：我們回家了

記者陳崑福、吳奕靖／高雄報導

屏東縣三地門賽嘉飛行場7日下午發生輕航機爆炸，釀成機上林姓男教練及陳姓男乘客死亡悲劇。據悉，當搜救人員找到2男時，現場仍在起火燃燒，其中陳男還被燒成焦屍，搜救人員立刻將火勢撲滅，並用礦泉水冷卻，最後才順利將遺體搬運下山。此外，陳男父親見到兒子遺體後，也忍不住情緒哽咽悲喊，「回家了」，場面相當哀戚。

▲屏東輕航機墜機2死，家屬見屍悲喊，「回家了」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事故發生在7日下午，警消人員接獲報案，稱有輕航機失聯。警消人員進一步調查後發現，由林姓教練駕駛的輕航機（型號2199）下午2時許起飛，豈料，起分約10分鐘後，塔台聯繫未果，撥打電話也沒有回應，於是立刻報警。

▲當搜救人員抵達失事地點時，現場還在起火燃燒，2名死者身上均有被燒傷痕跡，其中1人還慘被燒成焦屍。（圖／記者陳崑福翻攝）

警消人員獲報後，隨即派遣搜救人員入山搜救，並於晚間10時許於三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及2名人員，而當時現場還在起火燃燒，搜救人員見狀立刻灑水灌救，然而眾人將火勢撲滅後，發現林男及陳男皆已明顯死亡，且2人都慘遭烈火燒傷，其中陳男更被燒成焦屍，搜救人員於是用礦泉水冷卻，最後才順利將遺體搬運下山。

據林男妻子表示，林男開飛機開很多年，平時除了擔任飛行教練之外，還在高雄圓山飯店任職，而7日本來要上班，不知為何臨時調班跑來開飛機。

▲陳男父親難掩情緒，哽咽呼喊兒子，「跟爸爸回家了」，接著落寞轉身，神情相當哀傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，陳男父親則是在見到兒子遺體時，難忍悲傷情緒，哽咽呼喊著兒子名字，並悲喊，「回家了！跟爸爸回家了！」接著落寞轉身，神情相當哀傷。目前2人遺體均放置屏東市清淨園，而警方也報警檢察官相驗，已釐清詳細死因。

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