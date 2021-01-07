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社會 社會焦點 保障人權

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女。（圖／CFP）

▲張男假借邀約陪酒，實際是想強盜2名女子，且怕被認出還穿著壓力衣赴約，搶走對方現金加振興券共9.5萬元。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／新北報導

張姓男子透過某網站邀約女子小君（化名）、小青（化名）前往摩鐵進行情色交易，而他怕被指認，還穿著燙傷壓力衣遮蓋臉部及雙手，謊稱自己遭到燙傷，進到房內後竟仗著自己身高近190的體型優勢，拿出預藏的絲襪綑綁2女，另拿襪子塞住嘴，不讓求助，藉此搶走2女共8萬9千元現金，及6千元振興券。法院審理後，依強盜罪判張男5年10個月徒刑。

判決書指出，張男2020年7月間透過網路以數千元的代價，邀約小君到摩鐵進行情色交易，而到了約定日當天，小君帶著友人小青一同前往。豈料，早就計畫犯案的張男還擔心被指認，竟穿著燙傷壓力衣遮蓋臉部及雙手指紋，並向2女表示自己遭燙傷，所以須穿著壓力衣以利復原，藉此降低2女戒心。

當眾人進到房間內後，張男仗著自己近190公分的身高優勢，雙手勒住2女頸部，還拿出預藏的絲襪綑綁2女雙手，再以襪子塞住嘴後恐嚇，「包包內有東西，不要輕舉妄動」，接著搜刮2女的隨身包包，搶走共8萬9千元現金，以及6千元振興券後，開車逃離現場。

2女見張男離開後，自行掙脫束縛，立即向摩鐵櫃台人員求助並報警處理。不過，張男遭逮捕到案後矢口否認犯行，還辯稱自己過去曾對其他女子犯案，擔心被認出來對他不利，才穿著壓力衣，而至於身上現金的部分，則是自己本來就帶在身上的。

法官審理後，並不採信張男說法，且認為張男並非初犯，過去也曾有2次強盜記錄，此次竟還故技重施犯案，絲毫沒有悔意，惡性及危害也非輕，最後依強盜罪嫌判他5年10個月徒刑。

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