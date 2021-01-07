3男女汽修廠開毒趴！他嗑強力搖頭丸+笑氣不治 　2友挨告獲不起訴

▲桃園市魏姓男子前年12月間邀約鄭姓女子到新屋區修車廠施用毒咖啡包與笑氣，但魏疑連續施用過量，送醫不治。（示意圖／取得免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓女子前年12月接獲魏姓男子邀約至新屋區某修車廠，魏男聲稱無償提供共同施用含有PMA、PMMA等二級新興毒品成分毒咖啡包與笑氣，後來范姓男子也到場共同施用，但魏男連續施用2天後出現抽搐狀況且陷入昏迷，2人將魏送醫急救仍不治，魏男家屬對鄭女與范男提告；桃檢根據法醫研究所報告，魏男血液中濃度已近達致死範圍，且其血液中濃度超越致死標準4倍，共同吸毒者間不存在保護義務承擔，檢方7日偵結予以2人不起訴處分。

檢警調查，魏姓男子於前年12月13日晚間邀約31歲鄭姓女子到其位於新屋區某修車廠開毒趴，鄭女於翌日凌晨2時許抵達修車廠，魏無償提供含有二級毒品之PMA、PMMA成分之毒咖啡包、安非他命，另外還提供笑氣共同施用。

16日上午，31歲范姓男子到修車廠準備牽車，發現魏、鄭共同施用毒品也加入，未料，當天中午12時許，鄭女、范男發現魏出現抽搐症狀，范居然拿笑氣給魏，鄭女也沒立即制止，後來發現魏仍然昏迷趕緊送醫，但到院前已失去呼吸心跳，經醫護人員搶救後仍宣告不治，家屬則控訴鄭、范涉嫌過失致死罪嫌。

桃檢偵訊時，鄭女辯稱魏死前已連續2天吸毒，發現身體不適已立即送醫，但范男仍灌魏笑氣，才無法送醫；范則辯稱，魏因曾入監，出獄後堅決表示不願再入監，所以才沒第一時間叫救護車，有嘗試拿礦泉水灌進他身體稀釋藥物，但後來還是馬上送醫，並未延誤。

桃檢查出，根據法醫相驗認定魏因濫用毒品致死，再經解剖檢驗發現，魏血液中PMMA、PMA的濃度皆達到死亡範圍，其中PMMA高達致死濃度的4倍之多，檢方認為，鄭與范2人發現魏不適已送醫，但共同施用毒品者，彼此間通常不存在保護義務的承擔，非必然構成危險共同體，加上PMMA、PMA致死率近100%，客觀上無從確認魏送醫後有救治可能性，難認有因果關係，偵結予以2人不起訴處分。

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