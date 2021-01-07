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老爸迷賭博電玩害我沒錢繳學費！男大生投訴　警半年後抄了這家店

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局最近接獲檢舉，1名大學生指稱老爸長期沉迷賭博電玩，散盡家產還搞得夫妻失和，根本不顧家，連他的學費都不管，市警局蒐證半年後報警桃檢指揮偵辦，6日凌晨持地院核發搜索票在蘆竹區某大型賣場查獲賭博各式電玩240台、現金37萬餘元，將廖姓負責人、員工與賭客91人，全案依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，這也是桃警歷年來查獲機台數最多的案件。

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警在現場將機台IC版拆除存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警在現場將機台IC版拆除存證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

1名大學生去年向市警局投訴指稱，老爸長期迷戀位於蘆竹區大型賣場的賭博電玩店，家庭因此破碎，連他大學學費都常常沒著落，痛斥賭博電玩拆散一個家；市警局派員調查賭博電玩業者雖領有合法牌照，但卻以合法掩飾非法，該店家藏身大賣場內，卻在深夜10時打烊後才偷偷營業。

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案，員警現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局調查，賭博電玩採會員制，門口保全會對進入客人過濾篩檢，導致警方蒐證困難，業者指示員工充當「老鼠」，假冒賭客兌換賭金，因蒐證困難，警方耗費半年查訪等，掌握確切證據報請桃園地檢檢察官指揮偵辦。

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢署6日指揮桃園市警局在蘆竹區某大型賣場查獲賭博電玩案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

6日凌晨，桃檢經向桃園地院聲請搜索票，動員60名警力突襲，當場查扣百家樂、皇家賽馬、賓果行星、滿天星等各式賭博機台共240台，拘提廖姓負責人與16名員工，現場還有74名男女賭客，警方現場查獲賭資多達37萬餘元，全案偵訊後將廖姓負責人等人依賭博罪嫌移送桃檢偵辦，本案也是桃警歷年來查獲最多賭博機台案件。

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