男大生跨年後住青年旅館…清晨詭遇裸男告白300秒：我好想要

▲男大生入住青年旅館，竟遭同房裸男騷擾告白「我好想要」。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者林悅／台南報導

一名國立大學男大生日前來台南參與跨年活動，元旦清晨返回青年旅館，竟遭同房一名裸男性騷擾告白「我好想要」，男大生明確拒絕報警後PO文強調，男生也可以更勇敢地說出自己的感受，不要再無條件接受社會為你貼上「男生就該堅強，不該有脆弱的一面」的不合理標籤。

該名男大生PO文指出：在台南跨年後的夜晚，他回到青年旅館，當時大約元旦凌晨5時，打開房門，看見一個疑似全裸的男子坐在房間角落，但房間全暗看不太清楚，他心想有些男生習慣在寢室只穿一條內褲，便不疑有他回到自己的床位，開始滑手機，約莫過了5分鐘，突然感覺到有一隻手在摸他的腿，他嚇得把腳縮起來，接著看到他的床簾被緩緩掀開，那名全裸男跪在他床邊，誇張地喘息並盯著他的眼睛，有氣無力地說「我好想要。」

男大生指出，他見該男子喘息急促，很像氣喘發作，他堅決拒絕對方要求的同時，也不斷叫男子冷靜點，並問對方是否生病需要幫忙， 對方回了句「我是不是嚇到你了？」其餘就不斷重複表達他的性需求，雙方僵持了大約5分鐘，男子才轉身離開，他也馬上離開房間。

男大生PO文提及，離開旅館後，重新回想及跟朋友電話敘述遭遇後，他才開始出現較強烈的不適與噁心感，幾經心理掙扎後認為「如果今天發生這件事我都不願意為了自己挺身而出，那麼將來遇到更嚴重的事，也只會選擇退縮吧！」最後與友人一起告知旅館櫃檯，經確認，裸男仍在房內，櫃檯報警。

警方抵達時，裸男竟躺在男大生的床位，警察叫男子把衣服穿上，質問男子為什麼這樣做，男子只頻說「抱歉抱歉，sorry、sorry。」男大生隨後也赴警局製作筆錄，警察問男大生要不要提告，他馬上說「要！」而依性騷擾防治法，男子將被處1萬以上10萬元以下罰鍰，這算是他對裸男回以「最貴的新年禮物」。

男大生認為，大眾對性騷擾或性侵受害者經常抱有「你為什麼不反抗？」「事發後你為什麼不說出來？」這樣的疑惑，他認為「不反抗」是因為根本還沒意識到自己正在被性騷擾，他甚至還在擔心男子會不會因為換氣過度而昏倒，而對方除一開始摸他的腳，後來也沒有再碰他，這讓他一直處在要不要直接斥責對方的兩難中，沒有經歷過都是不會知道的，但他學到下次要毫不猶豫直接報警。

男大生也表示，揭露受害過程會給人一種莫名的丟臉感，即便明明做錯事的是別人。且在處理此事過程中，好幾度感受到社會存在著「這種事對男生來說應該不算什麼吧？」的風氣，男大生認為，男性並沒有先天上多了什麼防禦系統來去抵禦心理上的傷害，身為一名男性，他希望男生可以更勇敢地說出自己的感受，不要再無條件接受社會為你貼上「男生就該堅強」的不合理標籤。

記者訪查台南警方，欲了解偵辦進度，警方表示，性騷案件無可奉告。

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