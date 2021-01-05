　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲台中一名噁男猥褻期滿出獄後，不久再性騷擾3少女、1女童。（示意圖，非當事者／CFP）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲男子盧英傑因多次強制猥褻案，應執行刑5年6月確定，後來縮短刑期，2019年11月1日執行完畢，不料出獄後猶不知悔改，2020年5月至7月間，又鎖定3少女、1女童性騷擾，台中地檢署偵查終結，依違反性騷擾防治法起訴，並建請法院加重其刑。

起訴書指出，盧男在2011年、2012年，分別在服飾店、一中商圈、和路上趁機觸摸多名女子胸部、腰部、大腿和下體等，被依強制猥褻罪判刑1年8月、7月、3年6月，被定應執行有期徒刑5年6月，並在2019年9月接受強制治療，直到2019年11月才期滿出獄。

不過，檢方發現，盧男出獄後不思悔改，在2020年5至7月間又犯下4起性騷擾案，分別是5月間，在南區路邊看到14歲少女獨自行走，即尾隨並假借拍照之名搭訕後，趁少女不及抗拒，觸摸肩膀、背部、腰部，拉入懷中擁抱。

6月某日在文具店，見一女童單獨購物，假借是攝影師想找模特兒，要比一下身高為由，趁機從後面抓住肩膀，再以性器官碰觸其臀部；同一天傍晚，又在某家超商內，見另名少女年幼可欺，摸了少女右大腿一下，隨即離去。

7月時，在某間圖書館內，佯稱是大學生，正在做男女柔軟度專題，要少女在兒童閱讀區趴著協助他測量，趁機觸摸少女大腿多次，並掀開上衣觸摸腰部，少女感到噁心，跑到外面哭泣，並打給友人，經母親報警逮獲。

檢方表示，上述4罪，被害人不同，犯意各別，行為亦殊，時間並非緊接，都可獨立成罪，請院方分論併罰，又被告5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，依違反性騷擾防治法起訴之外，應予加重其刑。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　慘遭台大醫生打臉
最強魔王車道！60秒絕命片「膝蓋磨到爆」　苦主：這地方更猛
「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！　正解曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

切割鋼架引燃雜草！花蓮鐵路醫院歷史建築起火　店面燒毀未傷建築

「有沒有鬧事是我的權利！」　韓籍女酒後抓傷女警判拘2個月

8燈塔驗收疑造假　公務員「沒到現場」收賄放水過關

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

富王鴨肉店男店員現況曝！開新粉專嗆熊貓：本來就不打算合作

21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛腦重創亡

南投男「伸手討抱」遭拒　當街持刀砍殺女子...監視器畫面曝

沒臉見客！傲嬌萌貓拒絕穿衣服 臉埋奴才胸前「塞乃」網：太委屈XD

台中鴨肉店引眾怒　鄰居曝「他是暖男」：再給年輕人一次機會

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

切割鋼架引燃雜草！花蓮鐵路醫院歷史建築起火　店面燒毀未傷建築

「有沒有鬧事是我的權利！」　韓籍女酒後抓傷女警判拘2個月

8燈塔驗收疑造假　公務員「沒到現場」收賄放水過關

買錯化妝品被趕出家！台中夫敲門沒人應：以為還在氣…6天後妻已屍僵

強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

快訊／北市男失聯一周！河濱公園岸際尋獲機車　警消派艇搜救中

醫美貴婦PO影駁包養！轟乾兒子「虱目魚頭」：看到他奮鬥力都沒了

單親媽勒斃2幼子遭判死刑　上訴二審痛哭後悔

邱毅罵李敖「厲鬼」無罪！李勘爆氣預告上訴：將繼續揭發他真面目

存股族放心！　金管會：不會通案、個案限制金融股配息

蔡英文賀裴洛西連任眾院議長　盼疫情過後「台美面對面交流」

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

黃珊珊為萊豬嗆蔡英文：為人民留選擇自由才叫謙卑

獨／75顆石頭「塞爆他膀胱」！超驚悚畫面曝光…家屬傻：要怎麼尿尿

出口大陸大幅成長到14%　國民黨：對岸以經濟手段殲滅台灣

嘉義男冥婚迎娶4鬼妾　人妻排行最小「每天忙擦神主牌」

國鼎臨床中新冠肺炎新藥　授權韓國BNC Korea里程金1800萬美元

愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」　遭台大醫生打臉…網灌爆：下架！

玉米田內驚見男嬰屍體　警懸賞86萬元...犯嫌身分曝光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

社會熱門新聞

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

新竹未婚媽騙：血便！警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」

快訊／新北熊貓外送員爆衝突　被人砍殺送醫急救

即／彰化食品工廠貨梯突啟動　員工斷頭慘死

影／南投男討抱遭拒持刀砍殺女...驚悚畫面曝

快訊／台中夫妻吵架！尪返家見妻已死亡

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

台中鴨肉店慘了！「外推餐檯」被檢舉路霸

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

謝和弦聯手莉婭告前妻　結果出爐

乾兒自稱「鴨王」自己賺　貴婦爆氣：我臭掉了

即／PO文嗆跨年血染全台嫌交保　家屬趕不及續押

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

更多熱門

相關新聞

王大仁被控性騷擾4天內再發聲

王大仁被控性騷擾4天內再發聲

知名美籍台裔設計師Alexander Wang（王大仁）2020年底被爆出性騷擾風波，至今風波仍未平息，今（5日）王大仁在個人IG上發表聲明，再度否認傳聞，他表示自己正在調查該事件，也感謝粉絲：「我很幸運在過去的幾天中獲得了壓倒性的支持，同時也感謝那些站在我身邊的人。」

3度襲臀借錢妹　色男免坐牢代價12萬

3度襲臀借錢妹　色男免坐牢代價12萬

狼師猥褻女班長　更三審判5年半

狼師猥褻女班長　更三審判5年半

女兵遭性騷「穿什麼顏色」　長官回結善緣

女兵遭性騷「穿什麼顏色」　長官回結善緣

王大仁反擊性騷擾風波

王大仁反擊性騷擾風波

關鍵字：

性騷擾台中噁男

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

李光洙「紳士手」護宋智孝　3秒片段瘋傳

台中妹手滑！iPhone XR上演「藏壽司歷險記」

快訊／朱俐靜痛哭認了「罹患乳癌」

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

《全明星》姚元浩公布「陳漢典錄音內容」：他有後悔

康康勸辛龍「最好跟著胡瓜、吳宗憲」：連長輩都不理

老公月賺40萬　妻討拍：回家像廢物

買「爆款外套」卻鬧尷尬　網糗：我今天也穿這件

孫藝真爸年輕照被挖出　網評：跟玄彬好像

元元洗完LV披巾「LOGO消失變抹布」

獨／富王鴨肉引公憤　鄰居：他是暖男

浪貓時期超有愛　2喵騙到手走鐘

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

更多

最夯影音

更多
台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版

台中鴨肉店拖餐辱罵熊貓外送員　店員撂人堵警局...網友1星洗版
鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

鴨肉店羞辱外送員熊貓終止合作 網灌爆1星負評...業者哭：洗錯家

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

消防局也來了！富王鴨肉店惹眾怒　「這件事」也被檢舉

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

鴨肉店「外推餐檯」被檢舉路霸 警開單：限11日前移除

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

台中鴨肉店一夕從Google消失 方法曝光！簡單4動作「放棄治療」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面