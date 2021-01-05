強制治療無效！台中噁男性騷3少女1女童...先前關5年半刑滿才出獄

▲台中一名噁男猥褻期滿出獄後，不久再性騷擾3少女、1女童。（示意圖，非當事者／CFP）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲男子盧英傑因多次強制猥褻案，應執行刑5年6月確定，後來縮短刑期，2019年11月1日執行完畢，不料出獄後猶不知悔改，2020年5月至7月間，又鎖定3少女、1女童性騷擾，台中地檢署偵查終結，依違反性騷擾防治法起訴，並建請法院加重其刑。

起訴書指出，盧男在2011年、2012年，分別在服飾店、一中商圈、和路上趁機觸摸多名女子胸部、腰部、大腿和下體等，被依強制猥褻罪判刑1年8月、7月、3年6月，被定應執行有期徒刑5年6月，並在2019年9月接受強制治療，直到2019年11月才期滿出獄。

不過，檢方發現，盧男出獄後不思悔改，在2020年5至7月間又犯下4起性騷擾案，分別是5月間，在南區路邊看到14歲少女獨自行走，即尾隨並假借拍照之名搭訕後，趁少女不及抗拒，觸摸肩膀、背部、腰部，拉入懷中擁抱。

6月某日在文具店，見一女童單獨購物，假借是攝影師想找模特兒，要比一下身高為由，趁機從後面抓住肩膀，再以性器官碰觸其臀部；同一天傍晚，又在某家超商內，見另名少女年幼可欺，摸了少女右大腿一下，隨即離去。

7月時，在某間圖書館內，佯稱是大學生，正在做男女柔軟度專題，要少女在兒童閱讀區趴著協助他測量，趁機觸摸少女大腿多次，並掀開上衣觸摸腰部，少女感到噁心，跑到外面哭泣，並打給友人，經母親報警逮獲。

檢方表示，上述4罪，被害人不同，犯意各別，行為亦殊，時間並非緊接，都可獨立成罪，請院方分論併罰，又被告5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，依違反性騷擾防治法起訴之外，應予加重其刑。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來